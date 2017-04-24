HP представила широкоформатные принтеры HP Latex Print and Cut

В ходе выставки ISA Sign Expo 2017 HP Inc. представила серию широкоформатных принтеров HP Latex 300 Print and Cut. Как рассказали CNews в компании, печатные машины объединяют в себе два устройства: одно – для печати, второе – для обрезки материала. Выполнение этих задач в рамках одного рабочего процесса позволяет ускорить печать в 2 раза.

Разработанные для поставщиков услуг печати HP Latex 315 Print and Cut для 54-дюймовых рулонов и HP Latex 335 Print and Cut для 64-дюймовых рулонов помогут ускорить работу и обеспечить рост бизнеса. Эти решения значительно повышают эффективность выполнения широкого спектра задач, например печати высококачественной графики для пола и окон, наклеек или принтов на одежде.

«Эти машины – очередной шаг HP в создании максимально удобных и эффективных решений для наших клиентов. Они снижают расходы и улучшают рабочий процесс, позволяя шире применять в интерьерной и наружной печати чернила HP Latex на водной основе вместо сольвентных чернил, — сказал Хавьер Гарсия (Xavier Garcia), генеральный менеджер подразделения Large Format Printing, HP Inc. — Latex 300 Print and Cut повысили спрос на технологии HP: сейчас достигнут рубеж в 42 000 проданных единиц, 12 000 из которых реализованы в прошлом году. Мы гордимся тем, что можем удовлетворить растущий спрос на наши ведущие в отрасли решения».

HP Latex Print and Cut поддерживают работу с HP Signage Suite, недавно выпущенным облачным ПО с веб-приложениями для легкого создания вывесок.

Компания HP также анонсировала выпуск новых носителей для принтеров Latex. Это серия тканей для печати мягких вывесок, обеспечивающая превосходное качество печати и долговечность результата без необходимости в дополнительной обработке. Эти носители соответствуют стандарту ISO 105-X 12 и могут быть приобретены у производителей, включая Green Textiles, Aurich Textilien и Berger. Новые ткани позволят пользователям HP Latex лучше приспосабливаться к различным задачам и повысить качество обслуживания клиентов благодаря инновационным методам применения и экологическим преимуществам.

Другой новый носитель, пленка HP Everyday Blockout Display Film, имеет инновационную трехслойную структуру повышенной упругости и со 100% защитой от просвечивания.

На выставке ISA 2017 компания HP уделила внимание демонстрации решений HP Latex 315 Print and Cut для 54-дюймовых рулонов и HP Latex 335 Print and Cut для 64-дюймовых рулонов. Кроме того, демонстрируются следующие принтеры HP для широкоформатной печати: HP Latex 560, HP Latex 570, HP Latex 3500 и HP Latex 1500, HP DesignJet Z6800, HP DesignJet Z5600 и HP PageWide XL 8000.

HP Latex подходят разным видам клиентов — от небольших печатных мастерских до крупных поставщиков услуг печати. Они могут применяться для широкого спектра задач, их мгновенно высыхающие чернила позволяют значительно ускорить производственный процесс.

Новые устройства HP Latex 315, 335 и 365 имеют высокий уровень производительности и надежности, а также обеспечивают отличное качество изображения и высокую скорость печати.

Недавно представленные принтеры HP Latex 560 и 570 обеспечивают высококачественную печать различных типов заданий в условиях ограниченных сроков и больших объемов печати, не требуя при этом крупных начальных инвестиций.

Новый принтер HP Latex 1500 — доступное решение для высококачественной интерьерной и наружной печати на крупноформатных носителях.

Принтеры HP Latex 3100 и 3500 подходят для высококачественной крупнотиражной печати, поскольку могут осуществлять больше операций в автономном режиме, а также обладают мощным механизмом транспортировки рулонной бумаги и 10-литровыми картриджами для чернил.