Fortinet дополнила систему Security Fabric функциями автоматизации, отслеживания и управления облачными средами

Компания Fortinet объявила о развитии адаптивной системы сетевой безопасности Fortinet Security Fabric за счёт оптимизации функций автоматизации, отслеживания и управления для всех типов облачных сред, а также увеличения показателей производительности: от частных и общедоступных облаков модели «инфраструктура как услуга» (IaaS) до приложений «программное обеспечение как услуга» (SaaS).

Как рассказали CNews в Fortinet, компания расширила основные функции архитектуры адаптивной системы сетевой безопасности в целях обеспечения безопасности облачных сред и обмена данными об угрозах на том же уровне, что и в физических корпоративных сетях. Последние улучшения входят в состав версии FortiOS 5.6 и обеспечивают всестороннюю гибкую защиту облачных сред организаций и поставщиков услуг.

В частности, Fortinet значительно оптимизировала виртуализированное решение FortiGate в целях обеспечения производительности, достаточной для защиты частных и общедоступных облаков. Теперь, по оценкам разработчиков, пропускная способность виртуальных машин (VM) на ядро в 3 раза превышает зафиксированный ранее показатель. Такой результат был достигнут благодаря повышению мощности виртуальных машин, ЦП которых содержат 16, 32 и более ядер. Также одной из характеристик виртуального средства FortiGate является высокий показатель производительности шестиядерной виртуальной машины — до 132 Гбит/с. Этого удалось добиться за счет применения технологии ускорения с помощью процессоров безопасности (SPU) Fortinet.

Виртуальные решения в составе адаптивной системы сетевой безопасности Fortinet, обеспечивающие комплексную защиту сетей и содержимого, теперь доступны по требованию на платформе Azure Marketplace. Кроме того, теперь решения Fortinet с поддержкой улучшенных функций автоматического масштабирования и оркестрации доступны как для AWS по требованию, так и в рамках модели использования собственной лицензии (BYOL). Эти решения поддерживают гибкую обработку нагрузок и автоматическое масштабирование системы безопасности в зависимости от условий.

Кроме того, компания разработала новую виртуальную машину, доступную по требованию. Решение представляет собой полностью готовую к эксплуатации платформу виртуальной машины с возможностями лицензирования и выделения ресурсов, предназначенную для поставщиков облачных и управляемых услуг, пояснили в Fortinet. Платформа поддерживает автоматизацию и модель назначения цен для конечных клиентов по требованию, схожую с моделью ценообразования ведущих поставщиков облачных услуг.

В то же время, платформа поддерживает оплату по мере использования — как почасовую, так и в зависимости от объема трафика, а также совместима с технологией оркестрации NFV, применяемой поставщиками управляемых услуг. В сочетании с решением FortiHypervisor доступная по требованию виртуальная машина поддерживает использование компаниями, предоставляющими управляемые услуги по обеспечению облачной безопасности, а также услуги SD-WAN, оборудования самых разных форм-факторов, устанавливаемого в клиентском помещении.

Fortinet также представила новую службу FortiCASB на основе API. Решение поддерживает отслеживание ИТ-специалистами доступа пользователей к некоторым наиболее популярным приложениям SaaS, в том числе Office 365, как изнутри сети, так и снаружи. Решение FortiCASB обеспечивает защиту данных, хранящихся в расположениях SaaS, от облачных угроз и поддерживает инструменты обеспечения соответствия требованиям и аудита, позволяющие оптимизировать управление приложениями SaaS.

«Компании создают гибкие и масштабируемые инфраструктуры с помощью частных и общедоступных облаков. В этих условиях крайне важно обеспечить надежную и согласованную защиту ресурсов, — убежден Джон Мэддисон (John Maddison), первый вице-президент отдела маркетинга продуктов и решений компании Fortinet. — Компания Fortinet расширяет функционал адаптивной системы сетевой безопасности: теперь в сферу ее охвата входят частные облака, а также облака инфраструктур и приложений (SaaS). К числу усовершенствований относятся также повышение масштабируемости, новые функции для общедоступных облаков и функции отслеживания SaaS при помощи нового решения CASB. Все эти меры обеспечивают оптимальную производительность системы безопасности на уровне облака».