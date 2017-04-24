Ford с помощью платформы 3DExperience создал VR-инсталляцию Mustang over Manhattan

Ford Motor Company использовала приложения Dassault Systèmes 3DExcite на базе платформы 3DExperience для создания виртуального опыта, способного вызывать у людей выброс адреналина и перенести на крышу небоскреба Empire State Building, где они могут осуществить сборку спортивного автомобиля Ford Mustang. Об этом CNews сообщили в компании Dassault Systèmes, разработчике 3DExperience.

Mustang over Manhattan, находящийся в FordHub Experience Center во Всемирном торговом центре Нью-Йорка, представляет собой открытую для широкой публики инсталляцию, которая позволит посетителям перенестись в тот момент 1964 г., когда Ford сумел поместить на крышу Empire State Building настоящий Ford Mustang. С использованием приложений Dassault Systèmes этот проект обеспечивает опыт виртуальной реальности с полным погружением и высоким уровнем детализации, интерактивности и реалистичности. Посетители могут увидеть виртуальный Mustang в высоком 3D-качестве в режиме реального времени, масштабе 1:1 и с разрешением 4K, рассказали в Dassault Systèmes.

Впечатления от проекта начинаются с примерки шлема виртуальной реальности HTC Vive. C его помощью посетители FordHub моментально оказываются на гиперреалистичной цифровой площадке, где воспроизводится именно тот момент, когда Ford поместил настоящий Mustang на крышу Empire State Building. Затем посетители могут подняться на крышу здания, где их проинструктируют, как собрать Mustang, который был разобран на три части, как это сделал Ford в 1964 г., чтобы физически поместить Mustang на крышу здания. Затем есть возможность насладиться панорамным видом на Манхэттен — с ярко-желтым, полностью собранным Mustang. Кроме того, посетители смогут «выйти» на узкую балку, которая выступает за стену здания.

«Благодаря платформе Dassault Systèmes 3DExperience у Ford есть возможность предоставлять премиальный цифровой опыт, который вызывает восхищение и эмоции от легендарного Mustang, — заявил Оливье Саппан (Olivier Sappin), вице-президент, автомобильная промышленность и транспорт, Dassault Systèmes. — Мы рады участвовать в этом инновационном проекте, который позволяет посетителям FordHub испытать незабываемый виртуальный опыт. Наши приложения помогают автопроизводителям задействовать анимированный контент, геймификацию и технологии виртуальной реальности, чтобы пробудить воображение пользователей и создать устойчивую эмоциональную связь с брендом».