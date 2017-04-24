B2B-Center запустил облачное решение для управления НСИ о логистических закупках «Стан»

Электронная торговая площадка B2B-Center объявила о запуске облачного решения для управления нормативно-справочной информацией о закупках логистических услуг компании «Стан».

Компания «Стан» проводит закупки в электронной форме на B2B-Center с октября 2015 года. Всего предприятия группы провели свыше 1000 тендеров на общую сумму 2 млрд рублей. С помощью электронной торговой площадки компания выбирает подрядчиков для перевозки готовой продукции – станков, а также комплектующих деталей и материалов для их изготовления.

B2B-Center создал на ЭТП единый для всех производственных предприятий компании справочник закупаемых логистических услуг. Он учитывает более десятка основных параметров перевозки: место загрузки, направление перевозки, вид транспорта, особенности груза и т.д. Справочник позволяет описывать и закупать на ЭТП сложные маршруты перевозок с несколькими местами загрузки и разгрузки транспорта, а также формировать в автоматическом режиме единообразные описания услуг.

На основе справочника специалисты компании-заказчика могут автоматически объявлять и проводить параметрические закупки, в которых выбор поставщиков происходит по цене и ее оптимальному сочетанию с параметрами услуг. При этом есть возможность вводить обязательные параметры услуг, требующие отдельного подтверждения от участника. Это является гарантией того, что важные требования не останутся незамеченными поставщиками. При подаче своего предложения участники могут самостоятельно заполнять часть переменных параметров будущей перевозки в тех торгах, где это необходимо.

«Компания начала проводить закупки в электронной форме в 2015 году, - сказал директор департамента закупок компании «Стан» Андрей Крылов. – Создание справочника логистических услуг – это пилотный проект, направленный на дальнейшую структуризацию закупочной деятельности. В настоящий момент мы протестировали возможности системы на базе «Станкотех» (Московская область, Коломна), вводим ее в опытно-промышленную эксплуатацию на «Рязанском Станкозаводе». До конца года планируем внедрить справочник для проведения закупок пяти оставшихся предприятий группы. Это позволит нам оперативно анализировать результаты проходящих торгов и повышать их эффективность».

«Облачный справочник позволяет обеспечить целостность и актуальность данных о закупках, исключить двойной учет позиций, минимизировать возможность ошибок из-за человеческого фактора, а также вести оперативный контроль каждой закупки любого из предприятий холдинга, - сказал Алексей Дегтярев, генеральный директор B2B-Center. – Кроме того, специально для справочника компании «Стан» мы разработали систему уведомлений пользователей и модераторов, которая позволяет в онлайн-режиме координировать и согласовывать работу со справочником для специалистов, которые находятся в шести городах России».