AOC представила новые мониторы с дизайном от Studio F. A. Porsche. Цены

AOC представила два новых монитора, созданные совместно с дизайнерским домом Studio F. A. Porsche. 24-дюймовый AOC PDS241 и 27-дюймовый AOC PDS271 изменят сам подход к тому, чего пользователь может ожидать от дизайна монитора. Мониторы имеют безрамочный с трёх сторон экран и оснащены панелью AH-IPS.

В конструкции PDS241 и PDS271 впервые используется модульный дизайн – их кабели питания и HDMI объединены в один, выходящий прямо из стойки. Благодаря этому ничто не будет отвлекать взгляд пользователя от экрана монитора. Кроме выдающегося дизайна новые модели могут похвастаться широкими углами обзора и поддержкой технологии AOC SuperColor WCG для улучшения цветопередачи.

24-дюймовый PDS241 и 27-дюймовый PDS271 оснащены ассиметричной подставкой из металла. Экраны новых мониторов тоньше многих современных смартфонов – всего 5,2 мм. Кабель питания и кабель для подключения к компьютеру проходят сквозь стойку и затем разделяются в отдельном боксе.

«Мы очень гордимся результатами сотрудничества AOC и Studio F. A. Porsche. Эти новые футуристические и элегантные мониторы в линейке PDS громко заявляют о приверженности AOC созданию инновационных продуктов – как технологических, так и дизайнерских», – отметил глава отдела маркетинга и развития бизнеса AOC Штефан Зоммер.

Благодаря современным панелям AH-IPS обе новинки поддерживают разрешение Full HD (1920 x 1080 пикселей) с широкими углами обзора в 178°. Кроме того, технология AOC SuperColor WCG позволяет им отображать 100% цветового пространства sRGB и 90% пространства NTSC.

Специально для пользователей, которые никак не могут оторвать глаза от своих новых мониторов, устройства поддерживают технологии AOC Low Blue Light и Flicker-Free. AOC Low Blue Light уменьшает количество коротковолнового излучения в синей части спектра без потери качества изображения, а Flicker-Free подстраивает яркость монитора при помощи системы подсветки с постоянным током, а не традиционной подсветки с ШИМ. После долгих часов работы за компьютером глаза пользователей будут уставать намного меньше. К разъёму HDMI можно подключить практически любое устройство, включая компьютеры, ноутбуки, игровые консоли и телевизионные приставки, а аудиовыход подойдёт для подключения наушников или колонок.

Мониторы AOC PDS241 и PDS271 появятся в продаже в июне 2017 года. Ориентировочная стоимость моделей составит 16319 руб. и 22 279 руб. соответственно.