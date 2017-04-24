«Альфа-Банк» запускает 120 банкоматов с поддержкой Visa payWave

«Альфа-Банк» объявил о начале оснащения собственных банкоматов устройствами для поддержки операций для карт Visa с бесконтактным интерфейсом Visa payWave. Как рассказали CNews в банке, до конца 2017 года технологию Visa payWave будет поддерживать около 15% всей банкоматной сети «Альфа-Банка». Для удобства клиентов в каждом отделении будет установлен как минимум один банкомат с бесконтактным интерфейсом.

Сегодня в России запускаются 120 обновленных банкоматов с поддержкой технологии Visa payWave, в течение следующих 3 месяцев планируется увеличить количество таких банкоматов до 180 устройств. Обслуживание клиентов в таком банкомате проходит быстрее благодаря ускорению времени считывания карты и упрощению меню. При этом обеспечение безопасности транзакций соответствует самым высоким стандартам с обязательным вводом ПИН-кода для всех операций, а карта остается в руках клиента.

«Альфа-Банк всегда стремится к тому, чтобы первым внедрять самые инновационные решения, которые упрощают жизнь клиентам. Использование бесконтактного интерфейса позволяет клиенту сэкономить не менее 50% времени на операции в банкомате и потратить его на что-то более приятное. Также мы рассматриваем данную технологию как основу к новым, еще более интересным функциям», - сказал Максим Дарёшин, начальник управления развития систем самообслуживания «Альфа-Банка».

Каждая транзакция по бесконтактному интерфейсу сопровождается передачей динамического CVV-кода, уникального для каждой операции. При пользовании бесконтактным банкоматом карту можно даже не доставать из бумажника, а приложить к считывателю сам бумажник. Таким образом, снижается риск компрометации платежных данных карты, размещенных на ее поверхности и перехвата передачи данных при транзакции.

Михаил Батуев, глава департамента по инновациям и развитию новых продуктов компании Visa в России, отметил: «Бесконтактная технология Visa payWave обладает набором преимуществ, которые позволяют пользоваться платежными картами более быстрым и удобным способом, что способствует популярности бесконтактных платежей. Приятно отметить, что 95% держателей бесконтактных карт в России используют такой способ оплаты . Благодаря нашему совместному проекту с Альфа-Банком, мы сможем распространить использование этой современной технологии и на банкоматы».