«Алан-ИТ» внедрила Skype for Business на «Жировом комбинате»

Специалисты «Алан-ИТ» завершили внедрение продукта Skype for Business в подразделении «Русагро» — «Жировой комбинат». Об этом CNews сообщили в «Алан-ИТ».

«Жировой комбинат» является российским производителем жировой продукции. В 2016 г. динамика бизнеса комбината подвигла руководство компании организовать систему объединенных коммуникаций, чтобы сотрудники из разных подразделений комбината и ГК «Русагро», располагающиеся в трех разных часовых поясах, общались друг с другом без ограничений. В качестве партнера-интегратора была выбрана компания «Алан-ИТ», которая зарекомендовала себя как надежного партнера, реализовав несколько проектов в «Русагро».

«Нужно отметить, что руководству “Жирового комбината” требовалась интеграция Skype for Business с Exchange, которая дает много возможностей. Например, синхронизация контактов с единым корпоративным справочником на базе Active Directory, что позволяет сотруднику быстрее находить нужный контакт. Еще одна возможность — автоматическое обновление статуса доступности сотрудника в реальном времени, на основании событий в календаре Outlook: “Говорю по телефону”, “На собрании”, “На конференции” и т.д. И, конечно, самая важная опция, в которой была большая необходимость — это планирование собраний и онлайн-конференций прямо из Outlook», — рассказал Алексей Фетисов, руководитель проекта, технический специалист «Алан-ИТ».

Проект реализован во всех подразделениях комбината и, не смотря на масштаб, завершен в течение месяца. Компания получила интегрированный с другими системами подразделения сервис, который позволяет полностью отказаться от сторонних мессенджеров в пользу корпоративного решения — Skype For Business, отметили в «Алан-ИТ».

«В результате внедрения Skype for Business нам удалось ускорить, унифицировать и облегчить коммуникацию внутри бизнеса и между подразделениями “Русагро”», — прокомментировал итоги проекта Алексей Бердин, директор по информационным технологиям «Жирового комбината».

«Высокая производительность систем, базирующаяся на безопасной платформе — это тренд, который последнее время волнует всех. Согласно статистике, больше всего страдают те компании, которые не умеют управлять своей имеющейся инфраструктурой. Поэтому, наверное, одной из главных задач является контроль и прозрачное управление ИТ-инфраструктурой, в частности, системой коммуникаций на предприятии. Skype для бизнеса сочетает в себе простой, интуитивный интерфейс и способ работы с характерной для Microsoft Lync корпоративной безопасностью, контролем и совместимостью», — заявил Евгений Бартенев, руководитель направления по работе с ключевым клиентами коммерческого сегмента в ЦФО компании Microsoft.