Выручка Veeam от облачных технологий выросла в первом квартале 2017 г. на 59%

Компания Veeam Software, поставщик инновационных решений для обеспечения доступности данных в корпоративном сегменте (Always-On Enterprise), объявила итоги первого квартала 2017 г., в котором отметила стремительный рост выручки от продаж в корпоративном сегменте и облачных технологий. Как сообщили CNews в Veeam, в отчетном квартале выручка от общего портфеля заказов увеличилась на 33% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а количество сделок в корпоративном сегменте выросло на 17%. Также за прошедший год на 59% возросла выручка от облачных технологий по программе Veeam для поставщиков облачных и сервисных услуг (VCSPs). Данные технологии позволили крупным компаниям трансформировать внутренние процессы и обеспечить непрерывную доступность в режиме 24.7.365, необходимую пользователям в современном цифровом мире.

«Для компании с годовой выручкой в $600 млн обеспечить 33% рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — это очень значимое достижение, — заявил Питер Маккей (Peter McKay), президент и исполнительный директор компании Veeam. — Мы также ожидаем непрерывный рост вплоть до конца текущего года. Этому будут способствовать релизы новых продуктов Veeam, совместные предложения от нас и наших партнеров, а также дальнейший рост в корпоративном и облачном сегменте».

«В целом сегодня организации осознают необходимость непрерывной доступности данных и приложений в режиме 24.7.365, которая возможна с Veeam. Чтобы удовлетворить существующий спрос, мы продолжаем расширять команды, занимающиеся корпоративными продажами по всему миру, особенно в Северной Америке, Европе, на Ближнем Востоке и в Африке, — продолжил Маккей. — Эти меры помогут осуществить дополнительную поддержку наших заказчиков и партнеров в процессе цифровой трансформации».

По данным компании, число заказчиков Veeam увеличилось практически на 12 тыс. в первом квартале 2017 г., что соответствует среднестатистическому показателю прироста примерно в 4 тыс. новых заказчиков в месяц.

В то же время, приверженность Veeam своей модели продаж исключительно через партнерский канал продолжает привлекать новых реселлеров. В настоящее время во всем мире насчитывается 47 тыс. участников программы Veeam ProPartners и 15 ты. участников VCSP.

В первом квартале 2017 г. Джефф Джаннетти (Jeff Giannetti) присоединился к Veeam в качестве вице-президента по продажам в Северной Америке; до этого он был первым вице-президентом по продажам на мировом рынке в Cleversafe. Ранее Джаннетти провел более 10 лет в NetApp, где он занимал пост вице-президента по продажам в коммерческом сегменте в США.

Veeam также присоединилась к программе Hewlett Packard Enterprise (HPE). Решения Veeam добавлены в прайс-лист HPE, делая возможным покупку полного пакета решений HPE и Veeam напрямую у HPE и реселлеров.