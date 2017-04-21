СП Volvo Cars и Autoliv по разработке систем автономного вождения приступило к работе

Автопроизводитель Volvo Cars и разработчик систем безопасности для автомобильной отрасли Autoliv объединили свои усилия для разработки передовых систем помощи водителю (Advanced Driver Assistance Systems, ADAS) и технологий автономного вождения (Autonomous Driving, AD). Zenuity — совместное предприятие компаний, о создании которого впервые было заявлено в сентябре 2016 г. — стало новым участником растущего глобального рынка программного обеспечения для систем автономного вождения, сообщили CNews в Volvo Cars.

Volvo Cars и Autoliv лицензируют и передают своему совместному предприятию интеллектуальную собственность на свои ранние разработки. На основе этой базы Zenuity будет проектировать новые технологии ADAS и AD. Ожидается, что компания выпустит на рынок первые результаты своей работы уже к 2019 г.

«Volvo Cars консолидирует свои успешные проекты с Autoliv с целью создать мирового лидера в области автономных систем для безопасного вождения. С запуском Zenuity мы продвигаемся на шаг ближе к реализации этой захватывающей идеи», — заявил Хокан Самуэльссон (Håkan Samuelsson), президент и генеральный директор Volvo Cars.

На сегодняшний день Autoliv инвестирует в совместное предприятие в общей сложности порядка 1,1 млрд шведских крон, что включает в себя не только денежные вложения, но и интеллектуальную собственность, технологические разработки и персонал. Вклад Volvo Cars также представлен собственными ноу-хау и человеческими ресурсами. Как было объявлено ранее, Volvo Cars и Autoliv владеют совместным предприятием в равных пропорциях (50/50).

«Zenuity позволит нам создавать передовые решения для автономного вождения. Объединенный опыт Autoliv и Volvo Cars обеспечит внедрение тех технологий, которые отвечают потребностям водителей в реальных дорожных условиях», — считает Ян Карлсон (Jan Carlson), председатель правления, генеральный директор и президент Autoliv.

Головной офис предприятия размещается в Гётеборге (Швеция). Работа также ведется в Мюнхене (Германия) и Детройте (США). Изначально к реализации проекта приступило почти 300 человек из числа сотрудников Volvo Cars и Autoliv, а также впервые привлеченных специалистов. Ожидается, что в среднесрочной перспективе численность персонала совместного предприятия возрастет до 600 человек.

«Последние девять месяцев мы много работали над запуском Zenuity, и я очень рад, что мы, наконец, готовы к старту. Первоначальный интерес к Zenuity со стороны автопроизводителей очень вдохновляет. Мы, несомненно, планируем стать лидером в разработке следующего поколения более безопасных и автоматизированных автомобилей», — заявил Деннис Нобелиус (Dennis Nobelius), генеральный директор Zenuity.

Миссия Zenuity — использовать новейшие разработки в сфере систем помощи водителю и технологий автономного управления для создания передовых гибких решений — как для сегодняшнего дня, так и для будущего. Это будет достигнуто за счет использования наработанного опыта и инструментов, протестированных в реальных условиях. Продукты компании будут представлены клиентам в виде платформы с модульными решениями и возможностью выбора наиболее подходящих из них. Zenuity также стремится к формированию и развитию отрасли путем реализации решений, которые способны постоянно расширять границы сферы технологии автономного управления, рассказали в Volvo Cars.

Как отмечается, владельцы видят ценность данного предприятия в различных направлениях, учитывая бизнес-модели Zenuity. Во-первых, партнерство подразумевает дальнейший рост стоимости самого совместного предприятия. Во-вторых, для Autoliv этот проект является шагом вперед в развитии систем активной безопасности. В-третьих, для Volvo Cars совместное предприятие обеспечивает ключевые компетенции в области технологий на мировом рынке.

Autoliv является эксклюзивным поставщиком и дистрибьютором всех продуктов Zenuity для третьих сторон, что не предусматривает эксклюзивных прав ни для каких клиентов или владельцев. Volvo Cars может получать все реализуемые здесь технологии непосредственно от нового совместного предприятия.