«Ростелеком» автоматизирует систему образования Чукотки

«Ростелеком» объявил о заключении государственного контракта на модернизацию и сопровождение системы «Электронное образование» в Чукотском автономном округе. Как рассказали CNews в компании, в рамках контракта будут доработаны информационные системы, которые хранят информацию об учащихся региона. Единое информационное пространство охватит 75 образовательных учреждений округа.

На первом этапе компания модернизирует уже действующие подсистемы в 41 общеобразовательной школе, 4 профессиональных образовательных организациях и 16 организациях дополнительного образования. Эти системы позволяют вести полную базу данных о сотрудниках и учащихся образовательных учреждений, об учебном процессе, расписании занятий, производственной практике и экзаменах, а также электронные дневники. Теперь ученики и их родители смогут активно обмениваться информацией с учителями и администрацией учебных заведений.

Также у жителей Чукотки появится возможность получать государственную услугу по зачислению детей в детские сады в электронном виде на портале www.gosuslugi.ru. Автоматизированные базы данных будут формировать реестр заявок и комплектовать группы, благодаря чему можно будет отследить место заявления в общей очереди. Записаться в электронную очередь можно с момента получения свидетельства о рождении ребенка.

На втором этапе «Ростелеком» обеспечит техническую поддержку, обслуживание и сопровождение информационной системы «Контингент», которая содержит информацию об образовательных учреждениях и учащихся региона. Базы данных будут храниться в Центре обработки данных (ЦОД) «Ростелекома».

«Информационные системы помогают управлению образования Чукотки объединять информацию об учащихся всех организаций региона. Это позволяет прогнозировать необходимость строительства дополнительных детских садов или школ, увеличения или уменьшения количества групп для учащихся в тех населенных пунктах, где возникает потребность в изменениях», – сказал Николай Киселев, директор по работе с корпоративным и государственным сегментами Хабаровского филиала «Ростелекома».

Контракт по модернизации и сопровождению автоматизированных информационных систем заключен с департаментом образования, культуры и спорта Чукотского автономного округа. Работы по контракту реализуются в рамках Государственной программы «Развитие образования, культуры, спорта, туризма и молодежной политики ЧАО на 2016-2020 годы».