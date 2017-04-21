«Глобус-Телеком» представил мобильный комплекс СКИТ

Спецоператор «Глобус-Телеком» (дочерняя компания «Ростелеком») на Межведомственной научно-практической конференции «Спец-информационные технологии» представил мобильную версию собственного ИТ-решения.

Как рассказали CNews в «Глобус-Телекоме», компания продемонстрировала программно-аппаратный комплекс СКИТ в новом исполнении. Его мобильная версия предназначена для непрерывного управления защищенными телекоммуникационными сетями из подвижных узлов (пунктов) связи силовых структур.

ИТ-система позволяет осуществлять в автоматическом режиме мониторинг всех объектов и ресурсов инфокоммуникационной инфраструктуры заказчика и выявлять инциденты, связанные с незапланированной остановкой сервисов, ухудшением качества каналов связи, сбоями в работе серверного и телекоммуникационного оборудования. Кроме того, разработка обеспечивает учет и визуализацию размещения объектов ИТ-инфраструктуры на географических картах, логических схемах, этажах зданий.

С помощью мобильной версии ИТ-решения можно осуществить одновременный мониторинг 3 тыс. единиц оборудования связи и 2 тыс. автоматизированных рабочих мест. Программный комплекс способен проводить обработку сетевого трафика со скоростью до 450 Мбит/сек в режиме онлайн. При этом норматив включения и вхождения в штатный режим функционирования мобильного СКИТа составляет 15 минут, рассказали в компании.

По словам ИТ-директора компании Сергея Рыбакова, одной из важных особенностей разработки является способность адаптироваться к оборудованию и информационным системам отечественного производства. «Мы периодически проводим тестирование на совместимость своего решения с ИТ-системами других российских разработчиков и получаем объективно хорошие результаты», — добавил он.

В 2016 г. программный продукт СКИТ, разработанный компанией, прошел государственную регистрацию в Минкомсвязи России и включен в Единый реестр отечественного программного обеспечения.