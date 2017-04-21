«Энвижн Груп» стала участником АПКИТ

Компания «Энвижн Груп», входящая в состав компании «Мобильные ТелеСистемы» — телекоммуникационного оператора России, присоединилась к «Ассоциации предприятий компьютерных и информационных технологий» (АПКИТ) — некоммерческому сообществу ИТ-отрасли в России, объединяющему отечественные и мировые компаний в области программного обеспечения, дистрибуторов, системных интеграторов, российских производителей и разработчиков. Об этом CNews сообщили в «Энвижн Груп».

Как отмечается, ассоциация была создана в 2001 г., в то время, когда ИТ-бизнес в России уже сформировался, но еще в традиционных отраслевых рамках. Основными задачами объединения были представление отрасли в органах власти, стимулирование роста рынка и саморегулирование.

«К настоящему времени информационные технологии “вышли из берегов” одной отрасли — ИТ или ИКТ. Сегодня говорят о цифровой экономике, цифровой трансформации, киберфизических системах. Информационные технологии пронизывают все вокруг, что приводит к качественным изменениям. Если раньше мы добивались поправок в законы, влияющих в основном на ИТ-бизнес, то сегодня все стало существенно сложнее, — отметил Николай Комлев, исполнительный директор АПКИТ. — Регулирование больших данных, медицинской информации, информации, порождаемой интернетом вещей — это ИТ или уже совсем не ИТ? Очень важно, что в это интересное время трансформации к нам присоединяются такие значимые игроки, как “Энвижн Груп”. Компания, прошедшая свой путь преобразований и готовая сегодня к участию в формировании цифровой экономики».

«Для нас важно присоединиться к “Ассоциации”, которая активно работает на развитие отрасли, поддерживая и транслируя консолидированную позицию игроков рынка, в том числе и в диалоге с государством, — заявил Сергей Кузьмин, президент «Энвижн Груп». — Объединив усилия, мы можем создать необходимые условия для диджитализации всех сфер бизнеса, быть в авангарде трансформационных процессов, повышать профессионализм участников сообщества».