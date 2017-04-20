Сервис 2can&ibox представил онлайн-кассу для малого и среднего бизнеса

«Смартфин», разработчик сервиса мобильного эквайринга 2can&ibox, представила свое кассовое решение для малого и среднего бизнеса «2can Касса».

«2can Касса» — это комплексное платежно-кассовое решение, включающее приложение для кассира на планшете, которое поддерживает фискальные регистраторы и mPOS-ридеры для приема банковских карт, а также систему облачного складского учета «2can Склад». Решение «2can Касса» компания впервые представила на 4-ом Международном ПЛАС-Форуме «Online & Offline Retail 2017», который прошел в Москве 18–19 апреля.

Новое кассовое решение от 2can&ibox предназначено, прежде всего, для розничных точек, уже использующих кассовое оборудование. Всем им, согласно новой редакции Федерального закона 54 «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт», с июля 2017 года предстоит заменить старое кассовое оборудование на онлайн-кассы, которые будут передавать данные обо всех торговых операциях предприятия в налоговые органы. С августа 2018 года перейти на новое кассовое оборудование с онлайн-подключением к серверам налоговой службы придется и предпринимателям, работающим на патенте и по системе ЕНВД.

Приложение «2can Касса» можно установить на любой недорогой планшет на базе ОС Android. Это позволит малому бизнесу, работающему в рознице, существенно сократить затраты на переоборудование торгового места. Приложение представляет собой рабочее место кассира с простым и удобным интерфейсом. Кроме того, к планшету можно подключить фискальный регистратор нового образца, который обеспечит передачу данных в налоговые органы.

Мобильные терминалы 2can&ibox полностью совместимы с кассовым приложением, что позволит принимать банковские карты в любом месте, где есть интернет. А облачный сервис складского учета 2can Склад, который также входит в комплексное решение, поможет предпринимателю наладить учет складских запасов и обеспечить финансовую прозрачность. «2can Склад», как часть кассового решения, позволит автоматизировать многие процессы документооборота и учета компании. Таким образом, обычный планшет при минимальных дополнительных вложениях превращается в полноценную кассу, полностью соответствующую всем действующим и будущим требованиям закона 54-ФЗ.

В ближайшее время клиенты 2can смогут установить приложение и начать использовать все преимущества нового комплексного решения (всем клиентам сервиса 2can будет доступен бесплатный тариф). Кроме того, компания планирует вывести на рынок и «коробочный» продукт, который будет включать в себя весь рекомендованный комплект оборудования. С его помощью можно будет с «нуля» при минимальных затратах сформировать полностью оборудованное торговое место, соответствующее действующим и будущим требованиям законодательства в области розничной торговли, с возможностью приема банковских карт, печати чека с позициями, отправки данных в ФНС, а также интегрированное с системой складского учета.

«Наша компания традиционно специализируется на разработке решений, делающих сложные финансовые операции и услуги простыми и удобными для пользователя, — сказал Дмитрий Богдашев, генеральный директор компании «Смартфин», разработчика продукта. — Как правило, наши продукты не требуют особых усилий и времени на освоение или переобучение персонала. Удобство пользования кассовым приложением и нашим облачным складским сервисом делают их оптимальным выбором для малой и средней розницы. Предприниматель, покупая такое решение, получает комплексную торговую платформу, которая решает все его проблемы: у него появляются торговый онлайн-терминал, возможность принимать банковские карты и ПО для автоматизированного складского учета. При этом ему не нужно думать о сервере для хранения данных о своих торговых запасах и кассовых транзакциях — все они хранятся в нашем облаке».

В ближайшее время все клиенты сервиса смогут бесплатно скачать приложение «2can Касса» в Google Play. Кроме того, компания «Смартфин» планирует предложить клиентам рекомендуемые комплекты оборудования, с помощью которых можно будет с «нуля» организовать полноценное торговое место с возможностью приема банковских карт и полным функционалом торгового и складского учета. В комплект будет входить новая модель мобильного терминала с поддержкой технологии NFC. Кроме того, будут поддерживаться любые стандарты бесконтактных платежей, включая Samsung Pay, Apple Pay, Android Pay. Для клиентов кассового решения компания предложит специальные тарифы с пониженной эквайринговой ставкой. Все оборудование может подключаться к планшету как по Bluetooth, так и через USB.

Цена самого простого кассового решения для розничных точек, работающих по патенту или на ЕНВД, как ожидается, не будет превышать 18 тыс. рублей за комплект. Самый дорогой комплект для тех, кому требуется подключение к ЕГАИС, обойдется в сумму около 45 тыс. руб., однако в такой комплектации сборка появится в продаже лишь к концу 2017 года.