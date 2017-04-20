Nvidia и Facebook ускорили работу ИИ в рамках фреймворка глубокого обучения Caffe2

Компании Nvidia и Facebook представили результаты совместной работы в области искусственного интеллекта вместе с анонсом Caffe2 — нового фреймворка глубокого обучения с открытым кодом, созданного Facebook. Каждый день в мире генерируется новая информация — тексты, картинки, видео и другие формы контента. Facebook разрабатывает новые системы ИИ для работы с данной информацией, чтобы, несмотря на лавинообразный рост создаваемого контента, люди могли лучше понимать мир и взаимодействовать. Caffe2 позволяет разработчикам и исследователям создавать сценарии масштабного распределенного обучения и приложения машинного обучения для конечных устройств, сообщили CNews в Nvidia.

Предоставление сервисов на базе искусственного интеллекта на мобильных устройствах, несмотря на сложность процесса, должно происходить за доли секунды. По словам представителей Nvidia, для мгновенной обработки запросов требуются графические процессоры, обеспечивающие высокоскоростную обработку данных, например, такие, какие установлены в серверах Facebook Big Basin, а также оптимизированное программное обеспечение для задач глубокого обучения, которое способно реализовать весь потенциал аппаратной платформы.

Nvidia и Facebook удалось ускорить работу ИИ в рамках фреймворка глубокого обучения Caffe2. Совместными усилиями компании оптимизировали работу Caffe2 с помощью платформы глубокого обучения на базе графических процессоров Nvidia. Caffe2 использует новейшие SDK-библиотеки Nvidia — cuDNN, cuBLAS и NCCL, обеспечивая быстрое обучение и инференс с ускорением на мульти-GPU конфигурациях. Как результат, разработчики могут сосредоточиться на создании ИИ-приложений, зная, что Caffe2 обеспечит высокую производительность на их системах на базе графических процессоров Nvidia.

Caffe2 в целом представляет собой быстрый, масштабируемый и портативный фреймворк глубокого обучения. По оценкам компании, он обеспечивает почти линейное масштабирование обучения глубоких сетей с ускорением пропускной способности в 57 раз на восьми объединенных в сеть серверах Facebook Big Basin с 64 ускорителями Nvidia Tesla P100. Это означает, что разработчики могут значительно быстрее обучать и итерировать ИИ-модели, заключили в компании.

В рамках сотрудничества компаний суперкомпьютер Nvidia DGX-1 станет первой системой для ИИ с поддержкой Caffe2 в составе программного стека, оптимизированного для задач глубокого обучения. DGX-1 вместе с Caffe2 обеспечивают высокую производительность и быстрое обучение. Caffe2 для DGX-1 станет доступен для пользователей через Nvidia DGX-1 Container Registry.