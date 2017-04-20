Новая версия Red Hat Virtualization предлагает платформу для цифровой трансформации предприятия

Red Hat анонсировала выпуск Red Hat Virtualization 4.1, новейшей версии своей платформы виртуализации с открытым кодом на основе технологии KVM. Базируясь на ОС Red Hat Enterprise Linux и обеспечивая централизованное управление виртуализованными серверами и рабочими станциями, Red Hat Virtualization 4.1 предлагает расширенные возможности автоматизации за счет интеграции с системой Ansible, а также новые средства для работы с сетями и системами хранения данных, обеспечивающие внедрение ИТ-инноваций.

Обеспечивая виртуализацию традиционных приложений, Red Hat Virtualization позволяет сократить расходы за счет консолидации ИТ-инфраструктуры, а также дает возможность интегрировать имеющиеся нагрузки с новыми технологиями, такими как частные облачные среды и Linux-контейнеры. Таким образом, заказчик может оптимизировать корпоративную ИТ-инфраструктуру и подготовить ее к решению будущих задач без дополнительных затрат, роста уровня сложности и риска привязки к проприетарным решениям по виртуализации.

Ключевым преимуществом Red Hat Virtualization 4.1 является более глубокая интеграция с семейством продуктов и решений Red Hat для гибридных облачных сред. В частности, сюда входит расширенная поддержка решений Red Hat CloudForms и Ansible, обеспечивающая централизованное управление гетерогенной ИТ-инфраструктурой дата-центра и автоматизацию задач эксплуатации, следуя модели ролевого администрирования. Более тесная интеграция с Red Hat OpenStack Platform помогает еще больше сократить разрыв между традиционными и облачными приложениями, а возможности платформы Red Hat Enterprise Linux 7.3 обеспечивают улучшенную поддержку рабочих нагрузок Windows и поддержку «горячего» отключения процессоров (сокращение числа выделенных vCPU).

Red Hat Virtualization 4.1 также предлагает следующие новые возможности. Автоматизация операций с помощью Ansible – оптимизация работы с платформой Red Hat Virtualization и ее интеграция с ИТ-инфраструктурой за счет модулей Ansible 2.3 для работы как с виртуальными машинами, так и системами хранения, сетевым оборудованием и другими компонентами. Высокая доступность для кластеров без удаленного управления электропитанием – перезапуск виртуальных машин с переставшего отвечать хоста виртуализации, даже если на нем не установлен или недоступен power-fence агент. Эта функция особенно полезна в кластерах с несколькими площадками. Улучшение масштабирования и производительности хранилищ – Storage Pool Manager (SPM) теперь поддерживает делегирование операций с хранилищем другим хостам в дата-центре, обеспечивая распараллеливание задач для увеличения пропускной способности подсистемы хранения данных. Кроме того, повышенная производительность при работе с хранилищем и улучшенное управление блочными устройствами помогают администраторам быстрее удалять моментальные снимки (snapshot), когда виртуальная машина не используется, и, соответственно, помогают освободить место для хранения. Open Virtual Network (OVN) для Open vSwitch – функционал программно-определяемых сетей SDN для оптимального управления виртуальными сетями в корпоративном дата-центре, пока доступный в версии Tech Preview. OVN позволяет вести управление сетевыми сервисами и подсетями в Red Hat Virtualization 4.1, а также предоставлять их в виде OpenStack Neutron-совместимых API-интерфейсов.

Red Hat Virtualization 4.1 можно загрузить на портале Red Hat Customer Portal.

Гуннар Хеллексон (Gunnar Hellekson), директор Red Hat по продуктам Red Hat Enterprise Linux и Red Hat Virtualization, отметил: «Львиная доля корпоративных ИТ-инноваций построена на основе виртуализации. Поэтому открытые технологии виртуализации, такие как Red Hat Virtualization, становятся ключом к тому, чтобы помочь организации сэкономить деньги и сохранить гибкость по инвестициям в инфраструктуру, позволяя и в будущем полностью удовлетворять растущие и изменяющиеся потребности конечных пользователей и клиентов. Связывая воедино широкий спектр технологий от Linux-контейнеров до построенных на OpenStack гибридных облачных сред, Red Hat Virtualization 4.1 предлагает заказчику единый универсальный стек для цифровой трансформации предприятия».