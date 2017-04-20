Navicon представила облачное CRM-решение для выездного сервисного обслуживания

Navicon объявила о начале внедрения нового решения для автоматизации выездного сервисного обслуживания. Бизнес-приложение Navicon FieldOne разработано на платформе Microsoft Dynamics 365 for Field Service с доступом к инструментам Resco Mobile CRM (мобильной CRM) и автоматизирует работу «полевых сотрудников» сервисных компаний - инженеров и ремонтных бригад, диспетчеров и контролирующих их менеджеров.

Компания Navicon первой на российском рынке предложила клиентам специализированное решение для автоматизации сервисного обслуживания. Бизнес-приложение разработано на базе технологий управления полевым персоналом от корпорации Microsoft и предназначено для компаний, оказывающих услуги сервисного обслуживания оборудования или любых иных активов и бизнес-процессов, которые требуют обслуживания на постоянной основе.

Функциональность CRM-системы доработана с учетом специфических потребностей выездных сервисных бригад и инженеров. Она включает в себя инструменты автоматического распределения задач между исполнителями, составления расписаний и маршрутизации ремонтных бригад, отслеживания их геолокации, а также предиктивного планирования обслуживания и ресурсов.

«Адаптируя решение вендора к потребностям наших клиентов, мы используем весь многолетний опыт Navicon в автоматизации удаленного персонала – в частности, в фармацевтике мы внедряем системы контроля работы полевых медицинских представителей и их коммуникаций с клиентами. Бизнес-приложение разработано на новейшей платформе Microsoft Dynamics 365, которая предлагает абсолютно новую идеологию доставки ИТ-сервисов конечным пользователям и ориентирована на работу в облачной среде. Это позволит использовать решение даже небольшим игрокам отраслевых рынков за умеренную плату», – сказала София Тотмакова, лидер практики CRM ИТ-компании Navicon.

Аналитические инструменты решения FieldOne помогают автоматизировать работу исполнителей по регламентному обслуживанию, а для диспетчеров и менеджеров значительно упрощают и ускоряют разработку оптимальных маршрутов и проверку результатов. Благодаря тому, что рутинные технические операции выполняет система, сроки работы диспетчеров с обращениями и заявками на сервисное обслуживание существенно сокращаются. Одновременно FieldOne автоматизирует работу менеджеров по планированию и учету расходных материалов, запасных деталей, материально-технических ресурсов. Система также помогает в несколько кликов рассчитать стоимость выполненных работ.

Полевые сотрудники, в свою очередь, получают удобный «служебный офис»: система автоматически выстраивает оптимальное рабочее расписание технических специалистов и пошагово объясняет ход выполнения поставленной перед ними задачи. Список заданий формализован как по техническому обслуживанию и ремонту, так и по регламенту взаимодействия с конечным заказчиком: указывается контактное лицо, способ прохода на объект и другая потенциально полезная для исполнителя информация. Каждая задача разбивается на отдельные действия, не привязанные к конкретному исполнителю. В итоге шанс совершить ошибку в ее выполнении или коммуникации с клиентом сводится к нулю. Кроме того, с любого устройства, в том числе мобильного, пользователи могут использовать навигатор, корпоративную информационную базу, технические инструкции, инструменты отчетности. Например, если потребовались запасные и сменные детали, инженер может мгновенно проверить их наличие как на складе, так и в служебном автомобиле.

Компания Navicon реализовала множество проектов по внедрению систем CRM для финансово-кредитных организаций, производителей фармацевтических препаратов и товаров массового спроса, промышленных предприятий и компаний из различных отраслей экономики. Проекты Navicon два года подряд получают награду «Проект года» от сообщества ИТ-директоров Global CIO. Внедрение CRM-системы в банке «Возрождение» назвали лучшим банковским проектом 2015 года и крупнейшим внедрением Microsoft Dynamics CRM в корпоративном блоке российской банковской системы, а внедрение Navicon Pharma CRM в компании «Р-Фарм» признано лучшим CRM-проектом 2016 года.