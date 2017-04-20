«Микрон» и РАЭК договорились о сотрудничестве с целью развития RFID-технологий

Компания «Микрон», российский производитель и экспортер микроэлектроники, заключил партнерское соглашение с «Российской ассоциацией электронных коммуникаций» (РАЭК). Документ предусматривает взаимодействие между «Микроном» и РАЭК в области популяризации эффективного использования технологий радиочастотной идентификации (RFID). Стороны уверены, что оно будет способствовать развитию новых удобных сервисов взаимодействия при реализации социально-значимых проектов, направленных на формирование цивилизованного рынка электронных коммуникаций, сообщили CNews в «Микроне».

По условиям соглашения, «Микрон» предоставляет RFID-метки собственного производства для использования в системах контроля и мониторинга поведения участников в образовательных, научных и выставочных программах, на конференциях, форумах и симпозиумах, которые будет организовывать РАЭК. Со своей стороны, РАЭК обещает всестороннюю информационную поддержку RFID-технологий «Микрона», в том числе на своих мероприятиях — для демонстрации аудитории, работающей в информационной сфере и в интернет-сервисах.

«Для нас очень важно подобное сотрудничество, нацеленное на интересы ИТ-бизнеса и развитие интернет-отрасли. Уверен, дальнейшее развитие RFID-технологий способствует стремительному развитию ИТ-отрасли, открытию новых возможностей для интернет-бизнеса», — прокомментировал событие директор РАЭК Сергей Плуготаренко.

«“Микрон” сегодня принимает активное участие в развитии технологий интернета вещей и “Индустрии 4.0” в России: наши RFID-чипы, метки и решения работают в самых разных отраслях национальной экономики: на транспорте, в логистике, торговле, финансах, системах идентификации. Мы рады открыть плодотворное сотрудничество с “Ассоциацией” и предоставить нашим новым партнерам не только возможность использовать на своих мероприятиях российскую продукцию, но и нашу высокую квалификацию в области разработки и применения RFID-технологий, уже ставших настоящим драйвером роста для многих бизнесов», — заявил директор по связям с общественностью «Микрона» Алексей Дианов.