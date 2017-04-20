«Калуга Астрал» стала оператором фискальных данных

Компания «Калуга Астрал» — оператор электронного документооборота и удостоверяющий центр в России, разработчик программ для сдачи отчетности в контролирующие органы — объявила о получении разрешения на обработку фискальных данных от Федеральной налоговой службы РФ, издавшей соответствующий приказ (от 14.04.2017 № ЕД-7-20/313@).

Как рассказали CNews в «Калуге Астрал», компания участвовала в эксперименте ФНС по внедрению нового порядка применения кассовой техники. В процессе эксперимента «Калуга Астрал» оказывала техническую поддержку организациям-участникам, совместно с ФНС привлекала пользователей, внедряла и тестировала программную кассу на базе решения «1С:Розница». Специалисты компании осуществляли мониторинг передачи данных на серверы ГНИВЦ, разрабатывали сервер ОФД под требования ФНС.

К оператору фискальных данных предъявляются серьезные требования со стороны государственных органов. «Калуга Астрал» им соответствует и обладает: лицензией Роскомнадзора от 05.06.2014 № 120666 — на предоставление телематических услуг связи; лицензией Роскомнадзора от 02.09.2016 № 145888 — на оказание услуг связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации; лицензией ФСТЭК от 16.03.2011 № 0823 — на деятельность по разработке и производству средств защиты конфиденциальной информации; лицензией ФСТЭК от 09.02.2006 № 0442 — на деятельность по технической защите конфиденциальной информации; а также лицензией ФСБ от 20.08.2014 № 0008310 — на деятельность по разработке, производству, распространению шифровальных (криптографических) средств, информационных и телекоммуникационных систем, защищенных с использованием шифровальных (криптографических) средств, по выполнению работ и оказанию услуг в области шифрования информации.

Компания уже разработала и запустила онлайн-сервис «Астрал.ОФД». Он автоматически отправляет фискальные данные от кассы в налоговую, а пользователь получает подтверждающие документы. В личном кабинете доступна аналитика работы торговой точки, а сами чеки можно отправить покупателю по SMS или e-mail. Оставить заявку на подключение к сервису можно на сайте ofd.astralnalog.ru.

Кроме того, «Калуга Астрал» и ее партнерская сеть оказывают весь комплекс дополнительных услуг для организаций, переходящих на новый порядок применения ККТ. В частности, предлагают приобрести контрольно-кассовую технику, фискальные накопители и получить квалифицированную электронную подпись, а также помогают с техническим сопровождением и регистрацией ККТ.