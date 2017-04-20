Группа «Черкизово» с помощью «Крок» оптимизировала управление бизнесом

Группа «Черкизово» с помощью компании «Крок» создала единую территориально-распределенную систему корпоративной IP-телефонии и объединенный контактный центр, а также модернизировала систему ВКС на базе решений Avaya. Это повысило оперативность внутренних коммуникаций, а также обеспечило высокое качество обслуживания клиентов и партнеров «Черкизово» при обращении в центр обработки вызовов заказчика, сообщили CNews в «Крок». При этом расходы на телефонную связь по всей группе сократились в 2 раза.

Группа «Черкизово» — производитель мясной продукции и комбикормов. За последние несколько лет заказчик расширил производственные мощности и приобрел ряд компаний мясной промышленности по всей стране. В связи с этим руководство группы приняло решение повысить управляемость бизнеса за счет интеграции локальных систем телефонии, ВКС, а также центров обработки вызовов в единую инфраструктуру.

«Перед нами стояло несколько задач: повысить скорость управления бизнесом, сократить расходы на содержание ИТ-инфраструктуры, а также обеспечить надежность работы сервисов. Реализованный комплексный проект включил все необходимые составляющие: продуманную стратегию модернизации и дальнейшего развития телеком-сервисов, оптимальное ИТ-решение и квалифицированную команду. Это позволило нам добиться поставленных целей без остановки ключевых бизнес-процессов», — подвел итоги проекта Игорь Долгополов, руководитель службы связи группы «Черкизово».

Для повышения качества внутрикорпоративного взаимодействия «Крок» совместно со специалистами заказчика создали единую отказоустойчивую систему телефонии. В 30 подразделениях группы было заменено устаревшее телеком-оборудование на современное от Avaya. Сейчас к системе телефонии подключено более 4 тыс. сотрудников «Черкизово». Единая система телефонии помогает гибко управлять и масштабировать телеком-сеть, например, быстро добавлять офисы, интегрировать новые сервисы, минимизировать количество провайдеров.

Для сокращения расходов заказчика на командировки группа «Черкизово» с помощью «Крок» модернизировала систему ВКС на базе устройств Avaya Scopia. Это позволило сотрудникам «Черкизово» участвовать в сеансах ВКС не только из переговорных комнат и с рабочих мест (с помощью ПК), но и удаленно посредством любых мобильных устройств. Подключиться к ВКС могут и внешние пользователи с помощью специального мобильного приложения, отметили в «Крок».

«Инфраструктура для видеоконференцсвязи Avaya Scopia — это современное масштабируемое и экономичное решение, которое необходимо для простого и унифицированного доступа сотрудников к сети, где бы они ни находились. Инфраструктура помогает сократить затраты на связь, что особенно важно в условиях ведения территориально-распределенного бизнеса и большого количества командировок сотрудников. Кроме этого, Avaya Scopia обеспечивает безопасное соединение между корпоративными сетями и удаленными площадками», — отметил Андрей Найденов, руководитель направления по работе с промышленными предприятиями компании Avaya.

Для повышения прозрачности работы и снижения расходов на содержание локальных центров обработки вызовов группа «Черкизово» также с помощью «Крок» объединила их в единый управляемый контактный центр и модернизировала его. Сегодня в нем работают 120 операторов, которые ежедневно обрабатывают более 2,5 тыс. обращений от клиентов и партнеров группы по всем регионам России.

Современный контакт-центр «Черкизово» функционирует по единым правилам, со стандартизированной отчетностью, системой планирования рабочего времени и KPI. Непрерывность и высокая скорость процесса обслуживания клиентов и партнеров «Черкизово» обеспечивается за счет распределения нагрузки на операторов в часы пик, праздничные дни, сезоны. В этом супервизорам помогает система отчетности, предоставляющая аналитику по загрузке персонала, рассказали в «Крок». Чтобы клиенты и партнеры группы всегда получали профессиональную консультацию, внедрена система контроля качества. С ее помощью супервизоры прослушивают разговоры и анализируют записанные экраны мониторов операторов.

«При расширении масштабов деятельности у заказчиков появляется задача оптимизировать управление предприятием, сделать его технологически единым. И практически всегда первой трансформируется телеком-инфраструктура — ведь от качества и скорости коммуникаций зависит успешность бизнеса в целом. Подобные проекты мы уже реализовывали для крупных российских розничных компаний, мировых производителей продуктов питания и напитков, государственных заказчиков и многих других», — добавил Сергей Малиновский, руководитель направления голосовых решений компании «Крок».