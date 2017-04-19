ВТБ24 оптимизирует защиту от кредитного мошенничества с помощью НБКИ-AFS

Банк ВТБ24 приступил к пилотному использованию разработанной «Национальным бюро кредитных историй» (НБКИ) межбанковской системы НБКИ-AFS (Anti-Fraud Service). Это позволит банку повысить защиту от попыток кредитного мошенничества в будущем, сообщили CNews в НБКИ.

По словам разработчиков, НБКИ-AFS — сервис по противодействию кредитному мошенничеству, предлагающий современную защиту кредитора от действий мошенников различных типов. Сервис создавался при непосредственном участии банков-лидеров розничного кредитования и учитывает более чем 10-летний опыт розничного кредитования в России. НБКИ-AFS учитывает максимально возможный объем данных и предусматривает построение логических связей с учетом большого количества атрибутов. Система работает в высокоскоростном режиме, позволяющем обрабатывать более 200 заявок в секунду и без потери качества обслуживания клиентов, утверждают в НБКИ.

«Использование сервиса НБКИ-AFS, который учитывает огромные практические знания о противодействии мошенничеству, позволяет оперативнее выявлять подозрительные кредитные заявки и обеспечивать оптимальное управление рисками, — отметила Ольга Балаева, вице-президент, директор департамента андеррайтинга и контроля кредитных рисков ВТБ24. — Этот инструмент обеспечивает глубину и точность анализа кредитных заявок, а также повышает скорость обнаружения мошеннических действий. Надеемся, что внедрение НБКИ-AFS поставит еще более мощный барьер на пути кредитных мошенников и положительно отразится на качестве обслуживания добропорядочных клиентов».

«НБКИ-AFS — это современный инструмент по противодействию кредитному мошенничеству, от которого страдают и кредиторы, и добросовестные заемщики, — отметил генеральный директор «Национального бюро кредитных историй» (НБКИ) Александр Викулин. — Поэтому неудивительно, что российские игроки кредитного рынка все чаще прибегают к его использованию. Такой комплексный подход к противодействию мошенничеству на этапе анализа кредитных заявок не только улучшает систему управления кредитными рисками, но и сокращает убытки кредиторов».