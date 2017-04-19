Schneider Electric подписала соглашение о локализации производства с группой «Ремер»

Schneider Electric заключила соглашение о локализации производства стоечного оборудования с группой компаний «Ремер». Входящая в группу Remer компания ЦМО займётся выпуском серверных шкафов по заказу Schneider Electric. Договор был подписан в рамках проходящего в московском Экспоцентре Innovation Summit 2017.

«Новая линейка монтажных шкафов будет продаваться под торговой маркой Schneider Electric. Все шкафы линейки приведены в соответствие с отраслевыми стандартами и техническими нормативами и обладает возможностью интеграции с системами бесперебойного питания, охлаждения и распределения питания ЦОД Schneider Electric», - отметил Денис Шарапов, менеджер по развитию Schneider Electric.

Новая линейка монтажных конструктивов создавалась на базе серии SX и имеет схожие характеристики и базовый функционал. Локализованный продукт позволит найти технический и коммерческий компромисс в проектах.