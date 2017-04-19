Qrator Labs обеспечит защиту клиентов Selectel от DDoS-атак

Компания Qrator Labs, специализирующаяся на противодействии DDoS-атакам, и Selectel, российский провайдер облачных и хостинговых сервисов (IaaS), объявили о начале сотрудничества. Об этом говорится в заявлении Qrator Labs, поступившем в редакцию CNews.

Selectel с 2009 г. разрабатывает собственные решения как для крупных корпоративных клиентов, так и для небольших фирм. Облачная платформа Selectel развернута на базе собственных дата-центров уровня Tier III, расположенных в Москве, Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

В рамках технологического сотрудничества Qrator Labs будет осуществлять круглосуточный мониторинг интернет-трафика клиентов Selectel, выявляя вредоносный и обеспечивая таким образом проактивную защиту от DDoS-атак.

Интернет-трафик будет пропускаться через сеть Qrator, при необходимости фильтроваться и далее передаваться по защищенному каналу к ресурсам клиентов Selectel, рассказали в компании.

Мониторинг интернет-трафика будет вестись на всех инфраструктурных решениях Selectel, включая облачную платформу, выделенные серверы и размещенное в дата-центрах оборудование клиентов.

«Подписание соглашения с компанией Selectel — важный этап развития нашей партнерской сети. Мы ценим исключительные компетенции нашего партнера и надеемся на реализацию новых совместных проектов и значительный прирост числа корпоративных заказчиков, для которых важно обеспечение на высоком уровне доступности ресурсов и противодействие DDoS-атакам», — прокомментировал событие генеральный директор и основатель Qrator Labs Александр Лямин.

«Россия — в первой пятерке стран, чаще других становящихся целями DDoS-атак. Ущерб от них измеряется миллиардами рублей. Поэтому превентивная защита от киберугроз должна стать приоритетом для ИТ-подразделений и служб безопасности фирм с высоким уровнем цифровизации, — считает директор по продуктам Selectel Александр Тугов. — Проактивная защита от DDoS-атак — это страховка бизнеса от убытков из-за остановки бизнес-процессов или потери конфиденциальных данных. Для клиентов Selectel мы рассматривали разных провайдеров анти-DDoS сервисов и остановились на Qrator Labs. Репутация компании и хорошие результаты, полученные во время тестов ее решения, позволяют с оптимизмом смотреть на перспективы партнерских отношений».