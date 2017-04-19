Palit представила видеокарту GTX 1080 Ti GameRock

Palit Microsystems Ltd объявила о выпуске видеокарты GeForce GTX 1080 Ti GameRock. В новинке использована система охлаждения TurboJET4. Она состоит из двух пар вентиляторов, которые вращаются в противоположную сторону по отношению друг к другу, это позволяет создать мощный воздушный поток и добиться максимально эффективного рассеивания тепла. Кроме того подобный дизайн системы охлаждения способствует более тихой работе видеокарты по сравнению со стандартной двухвентиляторной. Заявка на патент TurboJET4 находится на стадии рассмотрения.

Palit GeForce GTX 1080 Ti GameRock Premium демонстрирует в бенчмарках на 7% больше производительности, чем GTX 1080 Ti FE. Благодаря TurboJET4 и заводскому разгону температура ядра под нагрузкой снижена на 12 oC, а уровень шума – на 6 дБ.

Видеокарта оснащена RGB LED-подсветкой, цвет которой может меняться в зависимости от температуры графического процессора. Пользователям доступен выбор из 16,8 млн оттенков. Функция Palit RGB SYNC также позволяет синхронизировать подсветку с подсветкой материнской платы, чтобы создать гармоничный световой дизайн системы.

Поддержка двух BIOS активирует защитный механизм в том случае, если возникает ошибка с основной версией BIOS, так видеокарта будет функционировать даже после сбоя. Наконец, технология «0 дБ» обеспечивает бесшумную работу, когда не требуются расчеты 3D-графики – во время интернет-серфинга или запуска мультимедийных приложений.