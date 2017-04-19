ОС реального времени МАКС от «АстроСофт» включена в Реестр отечественного ПО

Компания «АстроСофт», разработчик и поставщик ПО, объявила о включении собственной операционной системы реального времени для мультиагентных когерентных систем (ОСРВ МАКС) в Единый реестр российского программного обеспечения. Решение внесено в реестр на основании приказа Минкомсвязи России от 28.03.2017 №146, сообщили CNews в «АстроСофт».

МАКС — новая российская операционная система реального времени для интернета вещей и встроенных систем. ОСРВ МАКС реализует не только весь классический функционал операционных систем данного типа, но и обладает рядом возможностей по организации взаимодействия множества устройств, позволяющих заметно упростить создание необходимых во встраиваемых системах механизмов: резервирование, горячая замена оборудования и др., рассказали в компании.

По словам разработчиков, МАКС имеет широкие области применения. Это обусловлено ростом популярности микроконтроллеров при создании различных электронных устройств. ОСРВ МАКС может быть востребована в системах промышленной автоматики и управлении технологическими процессами, радио- и робототехнике, системах «умного» дома и потребительской электронике.

«Практический интерес к нашей операционной системе реального времени стабильно растет, а ее включение в Единый реестр российского ПО будет способствовать продвижению и в рамках государственных закупок. МАКС создан без использования элементов стороннего кода (в том числе Linux и FreeRTOS) и сопровождается полным пакетом необходимой документации. Теперь этот факт подтвержден включением в Реестр российского ПО, — подчеркнул Константин Цивин, вице-президент по маркетингу и развитию бизнеса «АстроСофт». — Мы не останавливаемся на достигнутом и продолжаем совершенствовать систему, наращивая свои компетенции в данной области».