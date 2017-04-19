Eaton представила ИБП 9PHD для защиты электропитания в экстремальных условиях эксплуатации

Eaton представила ИБП 9PHD – новое поколение источников бесперебойного питания для применения в сложных условиях эксплуатации. Интеллектуальное устройство защиты электропитания специально разработано для надёжной и безотказной эксплуатации в тяжелых условиях производственных помещений. Высокотехнологичная модульная конструкция нового устройства обеспечивает высокий КПД (97-99%) и простоту при вводе его в эксплуатацию, что позволит предприятиям оптимизировать эксплуатационные расходы, не подвергнув риску надёжность и безопасность своих энергосистем. Решение Eaton было представлено в рамках электротехнической выставки «Электро-2017».

По оценкам экспертов, проблемы с некачественным электропитанием ежегодно обходятся промышленному и деловому сообществам Евросоюза в €10 млрд. Порой даже краткосрочные перебои электроэнергии способны нанести бизнесу серьёзный ущерб – несколько лет назад Google лишился около $500 тысяч из-за сбоя продолжительностью всего в 2 минуты. Всё это наглядно свидетельствует о важности оборудования, обеспечивающего защиту электропитания, в частности, источников бесперебойного питания.

ИБП Eaton 9PHD, впервые представленный на российском рынке, обладает прочной конструкцией, которая отлично подходит для непростых условий эксплуатации в производственных помещениях. Внешний корпус с несколькими вариантами степеней защиты (от IP23 до IP54) способен выдерживать вибрацию и сейсмические воздействия, а платы силовых переключателей имеют лаковое покрытие, защищающее их от грязи, пыли, воды и влаги.

Устройство также располагает интеллектуальными технологиями, обеспечивающими максимальную надёжность функционирования. В их число входят датчик параметров окружающей среды для дистанционного мониторинга температуры и влажности, защищённый сенсорный ЖК-дисплей, специальные воздушные фильтры, а также резервные управляемые вентиляторы охлаждения для каждого силового модуля.

«Для многих наших клиентов надёжные источники бесперебойного питания являются основой безопасной работы в тяжёлых условиях производственной среды, – отметил директор по маркетингу компании Eaton Алексей Бурочкин. – К преимуществам ИБП 9PHD относится не только надёжность и высокая степень защиты корпуса IP54, но и наибольшая в классе эффективность – устройство достигает КПД до 97% в режиме двойного преобразования и свыше 99% в режиме энергосбережения. Всё это в сочетании с высоким уровнем масштабируемости и широкими возможностями настройки помогает нам удовлетворять требования клиентов по электропитанию, обеспечивая непрерывность их бизнес-процессов».

Eaton 9PHD может комплектоваться широким набором встраиваемых опций, например трансформаторов, дополнительных фильтров, и имеет относительно компактные размеры, благодаря чему он идеально подходит для использования в нефтегазовой и целлюлозно-бумажной отраслях, горном деле, металлургии, машиностроении, аграрном секторе и т.д.

В число преимуществ нового устройства также входит простой и безопасный процесс монтажа и ввода в эксплуатацию, что особенно важно для ИБП, зачастую располагающихся в труднодоступных производственных зонах. Достигается это за счёт модульной конструкции, увеличенного пространства для подключения кабелей, монтажных петель, облегчающих подъём оборудования в процессе установки, и фронтального доступа к устройству для обслуживания. 9PHD подходит для работы в трёх- и четырёхпроводных сетях и диапазоне напряжения 380-480В без необходимости использования дополнительных трансформаторов.