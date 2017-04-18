Резидент «Сколково» обеспечит безопасность работ в «Газпромнефти»

«Визитек» (резидент IT-кластера Фонда «Сколково») в рамках Всероссийской недели охраны труда в Сочи представила результаты пилотного проекта по внедрению интегрированной системы обеспечения безопасности работ (ИСОБР) на объектах «Газпромнефть-Хантос», входящей в блок «Разведка и Добыча» «Газпромнефти».

Дмитрий Ходьков, руководитель направления «Телекоммуникация, большие данные и HPC» ИТ-кластера Фонда «Сколково», отметил: «На примере "Визитека" мы видим, как сервисы и ресурсы "Сколково" содействуют качественному росту новых инновационных бизнесов. IT-решение, которое предлагает компания, востребовано не только на российском, но и на зарубежном рынке. “Визитек” помогает промышленным предприятиям, работающим в условиях высокого производственного риска, выстроить современную систему управления, в том числе для принятия оперативных решений.

Сергей Бобылев, директор по развитию компании «Визитек», сказал: «В рамках контракта компания предоставила лицензию на программное обеспечение для 1000 сотрудников «Газпромнефть-Хантос». Это позволит существенно сократить ежегодные затраты, преимущественно связанные с организацией и проведением работ повышенной опасности, снизить вероятность возникновения травматизма на производстве до 70% и повысить производительность труда сотрудников. Опытно-промышленная эксплуатация продукта будет начата к маю, сейчас мы ведем промышленное тестирование электронной системы нарядов-допусков. В результате время от начала подготовки наряда-допуска до непосредственного выполнения работ сократится более чем в 1,5 раза».

Анатолий Мирошников, начальник управления по производственному контролю и аудиту блока «Разведка и Добыча» «Газпром нефти», отметил: «Внедрение ИСОБР позволит дочернему обществу принимать оперативные решения по работам повышенной опасности на основе объективных данных полученных online непосредственно с рабочих мест, централизованно управлять всеми процессами администрирования оформления нарядов-допусков, а специалисты Блока Разведка и Добыча получат возможность оперативного контроля за процессом. С помощью IT-решения «Визитек» мы преодолеваем трудности администрирования оформления нарядов-допусков географически удаленных объектов и переходим на электронный документооборот и рассчитываем на последовательное снижение показателей травматизма и нарушений в ходе оформления нарядов-допусков и проведения работ повышенной опасности, а также оптимизацию своих расходов».

Проект автоматизации наряд-допускной системы в «Газпромнефть-Хантос» будет завершен менее чем за год с момента принятия решения о внедрении ИСОБР. По результатам проекта будет принято решение о масштабировании ИСОБР на производственных объектах «Газпром нефть».