Oracle — в числе лидеров «магического квадранта» в сегменте поставщиков сервисов iPaaS

Аналитическая компания Gartner расположила Oracle в сегменте лидеров «Магического квадранта» в категории «Magic Quadrant for Enterprise Integration Platform as a Service, 2017», отражающего состояние рынка облачных корпоративных интеграционных платформ. Об этом CNews сообщили в корпорации Oracle.

«Мы считаем, что такое признание является еще одним подтверждением устойчивого роста клиентской базы Oracle по облачным интеграционным решениям и более широкому сегменту PaaS-сервисов, что обусловлено внедрением облачной платформы корпорации тысячами клиентов, — заявил Амит Завери (Amit Zavery), старший вице-президент по направлениям Oracle Cloud Platform и Middleware. — Предлагая полное портфолио iPaaS-сервисов, которое упрощает процесс интеграции любых приложений, данных, устройств и систем, корпорация Oracle вооружает клиентов инструментом решения постоянно усложняющихся задач интеграции».

Gartner позиционирует поставщиков в «Магическом квадранте» на основании таких критериев, как полнота концепции и способность ее реализовать. Как отмечается в отчете, «iPaaS-решениями лидеров этого рынка пользуются тысячи клиентов, непосредственно подписавшихся на эти сервисы, и часто еще многие тысячи непрямых пользователей благодаря встроенным версиям и условно-бесплатным опциям. У них хорошая репутация, заметное присутствие на рынке и подтвержденный опыт успешной реализации большого количества интеграционных проектов — часто при поддержке глобальной сети партнеров. Их платформы хорошо зарекомендовали себя, отличаются богатой функциональностью и регулярным выпуском новых версий, учитывающих потребности быстро развивающегося рынка».

Как рассказали в корпорации, клиентская база облачных сервисов Oracle Cloud Platform, включающих iPaaS, пополнилась тысячами новых клиентов в 2017 финансовом году. Глобальные корпорации, компании сектора СМБ и независимые разработчики программных продуктов используют Oracle Cloud Platform для разработки и запуска современных мобильных, облачных и веб-приложений. Реализуя обязательства перед своими клиентами, Oracle выпустила более 50 облачных сервисов за последние два года.

Gartner рассматривает iPaaS в качестве облачного сервиса, «позволяющего подписчикам (так называемым “арендаторам”») реализовывать проекты по интеграции данных, приложений, API и процессов как в облачной, так и непосредственно в среде предприятия (on-premise)». Далее в отчете сообщается: «Это достигается посредством разработки, развертывания, реализации, управления и мониторинга “интеграционных потоков” (или “интеграционных интерфейсов”) — другими словами, интеграционные приложения соединяют между собой несколько конечных точек, обеспечивая их совместную работу».

Предложение Oracle iPaaS включает облачные сервисы Oracle Integration Cloud Service и Oracle SOA Cloud Service, которые являются частью Oracle Cloud Platform. Oracle Integration Cloud — простая интеграционная платформа, предназначенная для расширения функциональности бизнес-приложений, а Oracle SOA Cloud представляет собой платформу с высоким уровнем управления для сложных сценариев интеграции. Дополнительно Oracle предлагает много других облачных сервисов класса PaaS, которые могут быть объединены с сервисами Oracle iPaaS в целях повышения эффективности. К таким сервисам относятся Oracle Self Service Integration, предназначенный для обычных пользователей, Oracle Process Cloud — для продвинутого управления бизнес-процессами, Oracle Real-Time Integration Business Insight — для мониторинга деловой активности, Oracle API Platform Cloud — для управления API, Oracle Managed File Transfer Cloud — для управляемой и безопасной передачи файлов и Oracle IoT Cloud — для интеграции с IoT.