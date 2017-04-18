AMD представила видеокарты Radeon серии RX 500

AMD анонсировала видеокарты Radeon серии RX 500. Как рассказали CNews в компании, новая линейка сочетает в себе повышенную производительность в играх, увеличенные тактовые частоты, а также использует доработанную архитектуру Polaris второго поколения.

Видеокарты серии Radeon RX 500 были разработаны специально для обновлений существующих систем, они подойдут для 9 из 10 геймеров, которые оказались привязанными к устаревшим технологиям и уже не могут получить оптимальных графических эффектов в современных играх, насладиться виртуальной реальностью или воспользоваться поддержкой новейших дисплейных технологий.

Карты Radeon RX 500-серии поддерживают набор самых привлекательных технологий и функций, среди которых:

Оптимизация игр под DirectX 12 и Vulkan – видеокарты Radeon RX 500 работают на базе архитектуры Polaris 2 поколения. Они были специально разработаны для выполнения операций через низкоуровневые API нового поколения, такие как DirectX 12 и Vulkan. Видеокарты поддерживают асинхронные вычисления, что обеспечивает непревзойденные эффекты в играх и виртуальной реальности. Radeon RX 500-серии дополнительно получили повышенную тактовую частоту, оптимизированное энергопотребление в режиме простоя и поддержку нескольких мониторов, а также возможность тонкой настройки для тех геймеров, которые любят максимально точно настроить свой ПК.

Улучшенное время отклика, повышенная эффективность и сниженная температура с технологией Radeon Chill. – Radeon Chill обеспечивает улучшенный контроль частоты смены кадров для видеокарт Radeon RX 500-серии, работая в фоновом режиме (если активирована). Эта система динамически регулирует частоту кадров в современных и наиболее популярных играх, в зависимости от скорости движения мышки и активности геймера в каждый момент времени.

Возможности для потокового вещания, передачи изображения с экрана и записи игрового процесса вместе с Radeon ReLive – Видеокарты Radeon RX 500-серии поддерживают передовое решение для передачи, настройки и вещания игрового процесса. Набор ПО Radeon ReLive позволяет любителям игр наслаждаться качественным игровым процессом, одновременно производя запись даже на системах начального уровня, с поддержкой записи в разрешении 4K с частотой 30 или 60 кадров в секунду с кодеками HEVC и H.2645. Radeon ReLive также интегрируется с большинством популярных платформ поточного вещания во всем мире.

«Radeon RX 500-серии доказывает, что игры на ПК — это не элитный клуб, и все геймеры могут использовать самые продвинутые графические технологии. Анонс Radeon RX 500, состоявшийся сегодня, еще раз подтверждает это утверждение. Благодаря более высокой тактовой частоте, революционному ПО для записи игрового процесса, технологиям уменьшения задержек, агрессивной поддержке драйверов "нулевого дня", открытым и доступным стандартам, таким как Radeon FreeSync, и инновационным функциям типа Radeon Chill, мы уверены, что геймеры, планировавшие апгрейд, получает все необходимое, чтобы сделать его сейчас», — сказал Скотт Херкельман, корпоративный вице-президент и генеральный менеджер Radeon Technologies Group.

Серия Radeon RX 500 включает:

Radeon RX 580: Для комфортной игры с разрешением 1440p – Radeon RX 580 показывает прирост производительности примерно на 57% по сравнению с Radeon R9 380X, обеспечивая комфортный игровой процесс в популярных ААА-играх и виртуальных средах по рекомендованной цене в 15299 руб. за Radeon RX 580 с 8 ГБ GDDR 5 и 13449 руб. за Radeon RX 580 с 4 ГБ GDDR5.

Radeon RX 570: Для игр с разрешением до 1080p с максимальными настройками – Укомплектованная 4 ГБ памяти GDDR5, видеокарта Radeon RX 570 обеспечивает рост производительности примерно в 2,3 раза по сравнению с Radeon R7 3707 при ориентировочной цене в 11299 руб.

Radeon RX 560: Для доступных игр с разрешением 1080p – Вместе с 2 ГБ памяти GDDR5, Radeon RX 560 в среднем демонстрирует до 57% более высокую производительность по сравнению с Radeon R7 3608 и подходит для комфортной и плавной работы в большинстве популярных игр при рекомендованной цене в $99 США.

Radeon RX 550: Входной билет в мир игр на ПК – Вместе с 2 ГБ памяти GDDR5, Radeon RX 550 обеспечивает в среднем прирост производительности до 4 раз по сравнению со встроенной графикой, а также в среднем 1,7 кратный рост производительности по сравнению с Radeon R7 250 при рекомендованной цене в 5369 руб. Radeon RX 550 также подходит для домашних кинотеатров за счет поддержки HDMI 4K60, воспроизведения с разрешением 4K и работы с контентом HEVC.5. Видеокарта готова к работе с HDR, поддерживает технологию Radeon FreeSync 2, гарантируя четкий игровой процесс без рывков, и поставляется в различных низкопрофильных версиях, что идеально подходит для компактных компьютерных корпусов.

Видеокарты Radeon RX 580 и 570 от ведущих производителей AIB можно приобрести в розничных сетях и в интернет-магазинах по всему миру уже сегодня. Видеокарты Radeon RX 550 ожидаются в продаже с 20 апреля. Видеокарты Radeon RX 560 планируется запустить в продажу в начале мая.