«1С-Рарус» автоматизировала «Ремэкс» с помощью «Альфа-Авто»

«1С-Рарус» объявила о завершении проекта по автоматизации учета рабочего времени в компании «Ремэкс» с помощью решения «Альфа-Авто:Учет рабочего времени для автосервиса». Программный продукт, внедренный командой «1С-Рарус», позволяет компании эффективно организовать трудовые будни сотрудников.

Более 10 лет производственно-коммерческая фирма «Ремэкс» занимается продажей, техническим обслуживанием и ремонтом автомобилей и дорожно-строительной техники на территории Ханты-Мансийского Автономного округа. На обслуживании в компании сегодня числится более 400 единиц техники.

Компания имеет производственный корпус площадью 2400 кв.м, офис, а также сервисные центры, которые для удобства партнеров работают в Томске, Новом Уренгое и Новосибирске. Миссия «Ремэкс» заключается в удовлетворении интересов заказчиков и четком выполнении своих обязательств, а решение «Альфа-Авто:Учет рабочего времени для автосервиса» помогает оптимально организовать процессы.

В новой системе фиксируется время начала и окончания работ мастеров, перерывы и причины приостановки выполнения заказов. При необходимости отображается время выполнения сразу нескольких работ, по нескольким заказ-нарядам и исполнителям. Система учитывает фактически отработанное время, а благодаря мониторингу текущей занятости мастеров можно оперативно распределить срочные работы.

Быстрое реагирование на запросы особой важности, четкое распределение заказов и точный контроль каждого из них дают компании «Ремэкс» преимущества на рынке.