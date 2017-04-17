«Тринити» разрабатывает программы тренировок на основе прогнозной аналитики

«Тринити» объявил о собственных разработках в рамках спортивного проекта Rocket Science Project, которые позволят готовить эффективные программы для подготовки спортсменов легкой атлетики. Как рассказали CNews в компании, на основании развернутых данных спортсменов, которые включают в себя геолокацию, пульс, качество сна, артериальное давление, информацию о питании и генетическую информацию, будут подготовлены индивидуальные программы для каждого спортсмена.

Команда спортивного проекта Rocket Science Project обратилась к специалистам «Тринити» для разработки наиболее эффективные программы для подготовки спортсменов к соревнованиям, чтобы завоевать лидирующие позиции. Объединенная команда проведет с использованием платформы прогнозной аналитики IBM SPSS Modeler и программных сред R, Python детальный и всесторонний анализ тренировочного и восстановительного процесса. Цели проекта: определить ключевые детерминанты спортивных достижений для элитных спортсменов, выявить скрытые паттерны и закономерности в данных, определить вклад разных факторов в соревновательные результаты, в том числе сочетание разных факторов, их временные лаги, кумулятивные и гасящие друг друга эффекты конфликтных тренировок, а также идентифицировать верхние и нижние пороги тренировочных нагрузок, чтобы определить пределы тренировочных воздействий.

Данный подход имеет преимущество в том, что алгоритмы позволяют выявить порой весьма неочевидные взаимосвязи и, тем самым, способствовать существенному росту спортивного мастерства.

«Обработка данных тренировочного процесса спортсменов современными компьютерными алгоритмами открывает новую страницу в организации работы тренеров и менеджеров клубов, а также демонстрирует новые грани привлекательности спорта для болельщиков. В легкой атлетике все эти технологии до сих пор не находили полноценного применения. Можно сказать, что Rocket Science Project и Тринити начинают новую страницу в истории приложений Big Data и алгоритмов Machine Learning в спорте», – отметили в Rocket Science Project.