«Техносерв» внедрил систему унифицированных коммуникаций в московском представительстве НЛМК

Компания «Техносерв», российский системный интегратор, объявила о завершении очередного этапа модернизации телефонной сети «Новолипецкого металлургического комбината» (НЛМК), международной сталелитейной компании с производственными активами в России, США и странах Евросоюза.

Как рассказали CNews в «Техносерве», в рамках проекта по модернизации компания внедряет современное решение в области телефонии, объединяющее в себе классическую и VoIP-технологии, и модернизирует для группы НЛМК систему унифицированных коммуникаций. Модернизация телефонной сети и построение системы унифицированных коммуникаций реализуются на базе программно-аппаратного комплекса Avaya.

Ранее «Техносервом» был выполнен проект на основной площадке группы — «Новолипецком металлургическом комбинате». Тогда сотрудники «Техносерв» выполнили установку и переключение на новую АТС около 1300 абонентов НЛМК. Очередным этапом проекта стало создание телефонной сети и системы унифицированных коммуникаций в новом представительстве НЛМК в Москве.

«Для обеспечения эффективности работы наших специалистов, высокого уровня внимания и качества, на которые рассчитывают наши клиенты и партнеры, необходимо создавать соответствующие условия работы. Летом 2016 года мы провели консолидацию наших московских офисов в единое представительство на ул. Большая Ордынка. Неотъемлемым условием успешного функционирования представительства является качественная связь. Завершив модернизацию сети НЛМК в Москве, мы подняли на новый технологический уровень взаимодействие между структурами компании в разных городах. Сегодня московский офис НЛМК оснащен современной телефонией и интегрирован в унифицированную систему коммуникаций всей группы НЛМК», — рассказала Елена Демьянова, и.о. вице-президента по информационным технологиям группы НЛМК.

В рамках проекта специалисты «Техносерва» выполнили инсталляцию нового телекоммуникационного оборудования, монтаж АТС емкостью 300 абонентских портов, полноценное резервирование системы, а также интеграцию созданного решения с существующей АТС комбината.

Кроме того, в ходе проекта внедрена система видеоконференцсвязи и объединена в единый с основной площадкой НЛМК в Липецке программно-аппаратный комплекс. Работы включали в себя инсталляцию серверного оборудования, а также оснащение видеотерминалами переговорных комнат.

Также специалисты «Техносерва» провели интеграцию телефонии московского офиса НЛМК c корпоративной системой Skype for Business (до весны 2015 г. — Microsoft Lync), что обеспечило возможность абонентам сети НЛМК связываться с пользователями системы.

Интегратор также выполнил работы по развертыванию системы микросотовой связи DECT (Digital Enhanced Cordless Telecommunication) и беспроводной сети передачи данных Wi-Fi.

«Перед “Техносервом” была поставлена задача: за 6 месяцев реализовать полный комплекс работ по созданию телефонии и построению системы унифицированных коммуникаций нового московского представительства НЛМК. Основная задача проекта — организация современной, экономичной и комфортной связи для сотрудников предприятия во всех регионах с использованием различных видов каналов и технологий связи. В результате заказчик получил надежную телефонию, находящуюся на переднем крае современных коммуникационных технологий», — заявил Константин Болтрукевич, директор по работе с промышленными предприятиями компании «Техносерв».