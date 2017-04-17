Роботы Promobot третьей версии отправились к первым заказчикам

Promobot объявила об отправке заказчикам первых серийных образцов нового поколения своих роботов - Promobot v.3. Среди первых клиентов Музей современной истории России (Москва), Интерактивная научная выставка "Город роботов" (Волгоград) и МБШ Asia (Астана).

Компания Promobot представила третью версию своего автономного сервисного робота осенью 2016 года. Promobot v.3 стал более подвижным, научился общаться с несколькими людьми одновременно и самостоятельно подбирать релевантные ответы на вопросы, используя технологии нейросетей. Кроме того, вместе с роботом компания выпустила открытую платформу Promobot, которая позволит программистам со всего мира настраивать робота под потребности своего бизнеса.

Руководитель проекта «Город роботов» Иван Матюхин отметил: , «Роботы модели Promobot пользуются большой популярностью на выставках. Мы аккумулируем все новинки робототехники, проводим выставки по всей России. У нас уже есть Promobot v.2, который традиционно вызывает интерес у посетителей. Поэтому после выхода третьей версии мы решили приобрести ее одними из первых, чтобы показывать широкой аудитории».

«Наши роботы разработаны не для того, чтобы создавать wow-эффект. Это в первую очередь инструмент повышения эффективности бизнес-процессов. Для некоторых видов деятельности люди уже не совершенны, а роботы еще не совершенны. На мой взгляд, мы преодолеем этот разрыв в ближайшие годы. Ведь роботы будут становиться все мощнее, а люди уже нет. Мы верим, что роботы — основа бизнеса будущего, который будет базироваться в первую очередь на идеях сверхэффективности», — отметил Алексей Южаков, генеральный директор компании «Промобот».

Третья модификация Promobot имеет ряд существенных отличий. Так, робот научился более активно двигать корпусом и жестикулировать. У него появился вычислительный блок, позволяющий обрабатывать большие массивы данных. Теперь Promobot может работать одновременно с несколькими людьми, подбирать для каждого индивидуальные реакции и таким образом повышать эффективность коммуникации. Пульт управления роботом переместился в приложение для смартфона, которое к тому же собирает статистику и выдает аналитические отчеты по результатам общения робота с клиентами.

Новое поколение Promobot получило более мощную батарею, которая позволяет роботу заряжаться быстрее и работать стабильнее. Также среди новшеств — контроллер управления и система мгновенной диагностики. Робот оснащён дисплеем, который помогает следить за всеми узлами и определять их состояние, системой позиционирования, позволяющей провожать человека до необходимого места, терминалом оплаты и печатью чеков, благодаря которому робот сможет принимать оплату у клиентов.

Одна из самых важных новинок — обновленная лингвистическая база, основанная на элементах нейросетей. Технология позволяет загружать в базу данных робота произвольный текст, по которому он будет бегло ориентироваться, выбирать и цитировать отдельные блоки текста, адекватные ситуации. Это позволяет сократить время на подготовку и адаптацию робота к определенному виду деятельности до 2-3 часов.

Еще одно нововведение — открытая универсальная платформа Promobot. Теперь любой программист в любой стране мира может запрограммировать робота так, как ему нужно. Promobot V.3 может продавать розы, сапоги, консультировать в банке, оказывать функцию навигации и встречать гостей в лобби отелей и ресторанов.

Пермская компания Promobot - производитель автономных сервисных роботов на территории России, Северной и Восточной Европы. Сегодня несколько сотен роботов Promobot работают в США, Китае, Казахстане, Ирландии, Великобритании, Испании, Чили и в других странах по всему миру. Они трудятся в качестве администраторов, промоутеров, хостес, музейных гидов и способны увеличить финансовые показатели компаний, качество сервиса и лояльность клиентов.

В 2014 году компания Promobot стала победителем федерального акселератора GenerationS, организованного РВК. В 2015 году - резидентом Сколково. В 2016 году Promobot получил инвестиции от ФРИИ.