«Фронтстеп» выпустила решение для сбора оперативных данных

«Фронтстеп» объявила о выпуске нового решения для сбора оперативных данных «ЦУП:Data Collection». Как рассказали CNews в компании, решение является полностью российской разработкой и зарегистрировано в государственном реестре программ для ЭВМ под номером 2016662641.

ЦУП:DC интегрируется в качестве модуля с различными ERP/APS/MES-системами через собственную интеграционную платформу. Система построена на технологии штрих-кодирования, и обеспечивает в режиме реального времени производственное предприятие полной и своевременной информацией.

Благодаря ЦУП:DC осуществляется оперативный ввод различных данных на всех этапах производственного процесса:

поставка материалов и отгрузка продукции, инвентаризация на складах,

движение материалов и деталей через производственные центры, включая меж цеховые перемещения,

контроль загрузки мощностей и рабочих,

контроль выполнения технологических операций производственного процесса,

выполнение операций контроля качества и сдачи готовой продукции,

сбор данных для начисления заработной платы.

Модуль обеспечивает возможность проверить выполнение каждого производственного задания в реальном времени, что дает дополнительные инструменты для контроля соблюдения сроков - наличие своевременного доступа к объективным данным позволяет точно планировать производственные ресурсы и отслеживать выполнение заказов.

Помимо удобства, ЦУП:DC позволяет значительно ускорить ввод данных и избежать потенциальных ошибок, связанных с «человеческим фактором».

Сотрудники производственных предприятий могут работать с любой комбинацией устройств сбора данных:

стационарные и переносные терминалы со считывателями штрих-кодов,

ручные сканеры, беспроводные сканеры штрих-кодов,

датчики и счетчики,

персональные компьютеры, планшеты и смартфоны, и т.д.

Система сбора данных с использованием технологий штрихового кодирования является апробированным решением и эксплуатируется на десятках российских предприятий, реализуя концепцию «прозрачное производство».

Мусин Владимир Рашитович, генеральный директор «Фронтстеп СНГ», отметил: «Власти страны активно используют политику поддержки национальных ИТ-разработчиков – это одна из мер, которая помогает российским компаниям конкурировать с зарубежными продуктами на локальном рынке. Мы оказались полностью готовы к трансформации ИТ-индустрии России, аккумулируя и внедряя лучшие западные методики в управлении производством более 20 лет. Несколько лет назад мы начали развивать направление по разработке собственных конкурентоспособных продуктов, подготовив полноценную замену западным решениям. Функциональность разработанных решений определялась, прежде всего, потребностями наших заказчиков, и создавалась практически «под заказ», находя свое применение и в следующих проектах. Таким образом, мы определили потенциал для роста спроса, и приняли решение о формировании линейки продуктов под брендом «Фронтстеп ЦУП».