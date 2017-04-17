Axelot внедрил «1С:WMS» на складе лакокрасочных покрытий «Лакра»

Компания Axelot внедрила решение «1С:WMS» на складе лакокрасочных покрытий группы компаний «Лакра». Ключевой задачей проекта стал переход компании на более современную систему автоматизации склада, соответствующую требованиям бизнеса, сообщили CNews в Axelot. Группа компаний «Лакра» — российский производитель и дистрибьютор декоративных лакокрасочных покрытий. Группа компаний обладает разветвленной сетью дистрибьюции, позволяющей представлять их продукцию на территории России, Казахстана и Киргизии.

Со временем использовавшаяся на складе «Лакра» WMS-система перестала отвечать растущим требованиям бизнеса, поэтому руководство компании приняло решение о внедрении более современного и производительного программного решения, обладающего широким функционалом. Выбор был остановлен на «1С:WMS Логистика. Управление складом», а для реализации проекта были приглашены специалисты Axelot.

Склад компании «Лакра», на котором происходило внедрение, расположен в Московской области. Склад представляет собой большое помещение площадью 17 тыс. кв.м, где хранится порядка 2 тыс. активных наименований товара — лакокрасочных покрытий и инструментов.

По итогам проекта оптимизировались все стандартные технологические процессы складской обработки товара, а также проведение инвентаризаций и переупаковки. Автоматизированы 10 стационарных и 40 мобильных рабочих мест.

В ходе работ была проведена интеграция «1С:WMC» с «1С:Управлением торговлей», корпоративной информационной системой компании. Технологией интеграции стала сервисная шина данных Axelot Datareon ESB.

Таким образом, в результате реализации проекта «Лакра» получила не только обновление и расширение функционала WMS, но и слаженный информационный обмен между используемыми системами, который, по отзыву заказчика, повысил скорость принятия управленческих решений, касающихся функционирования склада. Производительность работы склада была существенно повышена.