VMware представила новую версию решения VMware vSAN 6.6

VMware представила новый релиз VMware vSAN. Как рассказали CNews в компании, среди главных свойств продукта — первая в отрасли встроенная безопасность гиперконвергентной инфраструктуры (HCI), более низкая совокупная стоимость владения (TCO) и рост производительности all-flash-хранилищ до 50%. Все эти преимущества в сочетании помогают заказчикам ускорить модернизацию своих ЦОДов.

Согласно IDC, HCI-системы являются наиболее быстрорастущим сегментом рынка конвергентных или интегрированных систем. Сочетая программно-определяемые вычислительные ресурсы и подсистему хранения данных с серверами стандартной архитектуры, HCI-системы позволяют заказчикам упростить эксплуатацию ИТ и повысить эффективность, в то же время снизив стоимость начальных инвестиций и текущие эксплуатационные издержки по сравнению с традиционными системами хранения.

VMware vSAN 6.6 поможет заказчикам развивать свою инфраструктуру с минимальными рисками, используя встроенную безопасность, надежную реализацию высокой доступности и широкий выбор аппаратных платформ, включая такие передовые флеш-технологии как (SSD) Intel Optane. Последний релиз также будет способствовать снижению совокупной стоимости владения за счет интеллектуальных операций самообслуживания и облачной аналитики, обеспечивая гибкость и производительность для поддержки современных приложений и оборудования.

«С момента первоначального выпуска VMware vSAN в 2014 году заказчики используют vSAN благодаря экономии на совокупной стоимости владения и простоте управления вычислительными ресурсами и хранилищем, — сказал Янбинг Ли, старший вице-президент и генеральный менеджер, Storage and Availability Business Unit, VMware. — VMware vSAN 6.6 оснащена инновационными элементами, в частности, несколькими новыми для отрасли опциями, и в дальнейшем будет способствовать повсеместному внедрению гиперконвергентной инфраструктуры, помогая заказчикам модернизировать их ЦОД, чтобы получить конкурентное преимущество за счет новоприобретенной гибкости».

vSAN 6.6 — шестое поколение простого, встроенного хранилища корпоративного уровня от VMware для vSphere. Хранилище идеально для различных сценариев использования, включая бизнес-критичные и облачные приложения, инфраструктуры виртуальных рабочих столов (VDI), удаленный офис/филиал (ROBO), а также для обеспечения катастрофоустойчивости инфраструктуры. Новый релиз предложит заказчикам эффективный путь к повышению безопасности инфраструктуры, обеспечивающей высокую доступность для бизнес-критичных приложений. К новым возможностям относятся:

Нативная защита гиперконвергентных инфраструктур: Программно-определяемое решение для хранения данных со встроенной защитой обеспечивает упрощенное управление ключами для защиты от нежелательного доступа к данным. Заказчики vSAN 6.6 могут выбрать любое сертифицированное для vSAN оборудование, что позволит им еще больше сократить затраты на аппаратное обеспечение.

Высокодоступное управление vSAN: vSAN 6.6 позволит проводить мониторинг и управление платформами хранения в случае, если сервер VMware vCenter Server® окажется недоступен.

Снижение TCO, повышенная безопасность хранилищ и интеллектуальные операции

Решения в области гиперконвергентной инфраструктуры на базе vSAN созданы, чтобы помочь ИТ-командам модернизировать инфраструктуру своих ЦОДов, несмотря на сокращение или ограничение бюджетов и рост спроса со стороны бизнеса и конечных пользователей. vSAN 6.6 поможет заказчикам решить эти проблемы, смягчив экономическое давление на бизнес и ИТ за счет следующего функционала:

Эффективная и экономичная защита площадок: vSAN 6.6 предлагает улучшенные растянутые кластеры с локальной защитой для обеспечения устойчивости к отказам как внутри, так и между площадок. Эти высокодоступные кластеры могут быть развернуты на 50% дешевле, чем традиционные решения.

Проактивная облачная аналитика: vSAN Cloud Analytics — это новый инструмент аналитики, который предоставляет уведомления о состоянии и индивидуальные рекомендации, помогающие заказчикам оптимизировать свою среду vSAN в режиме реального времени. Облачную аналитику можно постоянно улучшать, используя новые контрольные точки и функционал без какого-либо участия со стороны заказчикам.

Автоматизированное обслуживание оборудования: Автоматизированное обслуживание оборудования ускорит первоначальную настройку аппаратного обеспечения, упростит установку ПО и предоставит возможность обновления прошивок в один клик, что позволит добиться большей предсказуемости аппаратного обеспечения, не жертвуя при этом широтой выбора аппаратуры.

Масштабирование гиперконвергентной инфраструктуры для поддержки приложений и аппаратного обеспечения в будущем

В условиях невероятной скорости развития технологий VMware vSAN продолжает создавать эффективные высокопроизводительные архитектуры, обеспечивающие заказчикам гибкость при поддержке современных приложений и новейшего аппаратного обеспечения. VMware vSAN 6.6 обеспечит ускорение производительности флеш-систем. Оптимизация алгоритмов служб данных при помощи vSAN 6.6 поможет ускорить производительность флеш-систем, используемых в критичных для бизнеса и облачных приложениях, более чем на 50%. Помимо существующей поддержки VMware Horizon новые утвержденные архитектуры обеспечивают поддержку таких приложений как Hadoop, Citrix XenApp, InterSystems Cache и Splunk.

Архитектура vSAN спроектирована так, чтобы поддерживать последние флеш-технологии, и позволяет решениям на vSAN немедленно применять новые технологии по мере их появления на рынке. Например, vSAN 6.6 обеспечит первую в отрасли поддержку недавно запущенной твердотельной памяти Intel® Optane™, которая может поднять производительность критичных к операциям записи приложений, например, аналитики больших данных и стриминга.

«По мере того как классические решения хранения данных приближаются к обновлению технологий, многие предприятия стремятся модернизировать свою ИТ-инфраструктуру и воспользоваться преимуществами более масштабируемой производительности, более простого расширения и управления, а также снижения общих затрат. Такие решения, как VMware vSAN, которые предлагают полный набор служб данных корпоративного уровня, включая ряд оптимизаций, которые лучше используют дополнительную производительность, представляют собой высокомасштабируемые и отказоустойчивые платформы хранения для консолидации рабочих нагрузок следующего поколения. Они стимулируют заказчиков быстрее переходить на программно-определяемые центры обработки данных», — сказал Эрик Бургенер, директор по исследованиям в области хранения, IDC.

«CDW находится в авангарде продаж решений в области гиперконвергентной инфраструктуры и поддерживает идею VMware vSAN с самого момента запуска. Группа высококвалифицированных и сертифицированных VMware профильных технических экспертов и специалистов в области продаж CDW продолжает укреплять позиции vSAN на рынке. Для наших заказчиков, стремящихся к безопасности и доступности данных, VMware vSAN 6.6 предлагает нативную безопасность и локальную защиту в растянутых кластерах. Мы со своими заказчиками стремимся максимизировать этот потенциал», — отметил Нил Кэмпбелл, старший вице-президент, стратегические решения и услуги, CDW.

В рамках своей обширной партнерской экосистемы VMware предлагает широкий набор вариантов использования ПО для гиперконвергентной инфраструктуры — от аппаратной гиперконвергентной инфраструктуры под ключ до сертифицированного оборудования для публичных облаков. Сегодня заказчики могут выбрать развертывание решений в области гиперконвергентной инфраструктуры на базе Dell EMC VxRail Appliances. Это полностью интегрированный программно-аппаратный комплекс гиперконвергентной инфраструктуры, созданный специально для максимально простого использования. Заказчики также могут выбрать развертывание vSAN на более чем 200 сертифицированных узлах VMware vSAN ReadyNodes от всех основных производителей серверов (15 компаний), соответствующих их потребностям с точки зрения развертывания и настроек. Кроме того, заказчики могут использовать vSAN через управляемые облака через сеть поставщиков VMware vCloud Air Network.

Заказчики, которым нужен самый быстрый путь к программно-определяемой облачной инфраструктуре, могут приобрести VMware Cloud Foundation — новую унифицированную платформу программно-определяемого ЦОДа для частных и публичных облаков. VMware Cloud Foundation обеспечивает динамичную облачную инфраструктуру для корпоративного использования, которая намного проще в эксплуатации за счет интеграции с VMware vSphere, vSAN и NSX в один стек с мощной встроенной автоматизацией управления жизненным циклом (SDDC Manager). Для последовательной эксплуатации в облаках заказчики могут расширить свое частное облако до публичного с помощью VMware Cloud Foundation. Кроме того, они могут сразу начать разворачивать VMware Cloud Foundation с одним из поставщиков облачных услуг растущей экосистемы VMware, включая IBM Cloud. VMware vCloud on AWS на базе VMware Cloud Foundation будет доступна позже в 2017 году.

Все возможности VMware vSAN Quality of Service теперь доступны во всех выпусках vSAN. Новый VMware vSAN Encryption и улучшенные возможности работы с растянутым кластером будут доступны только в решении vSAN Enterprise Edition.