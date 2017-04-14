Сбербанк и Mastercard внедрили новую технологию оплаты проезда на Нижегородской канатной дороге

На Нижегородской канатной дороге (НКД) реализована возможность оплаты проезда банковскими картами с бесконтактной технологией. Этот совместный проект реализовали Сбербанк, платежная система Mastercard и компания «Ситикард». Об этом CNews сообщили в компании Mastercard.

Оборудование для оплаты картами в одно касание установлено на обеих станциях НКД — «Нижегородская» и «Борская» — и на всех турникетах. Теперь достаточно поднести к ридеру на турникете карту или другое бесконтактное устройство (часы, браслет, смартфон с поддержкой Apple Pay или Samsung Pay), чтобы оплатить проезд. При таком способе оплаты пассажиры экономят не только время (нет необходимости покупать билет в кассе), но и деньги — стоимость одной поездки дешевле на 5 рублей. Льготный проезд при оплате бесконтактной картой на турникете будет действовать до 13 июня 2017 г.

По словам представителей Mastercard, применение бесконтактной технологии оплаты обладает рядом преимуществ не только для пассажиров, но и для транспортных предприятий. Перевозчикам технология помогает снизить операционные расходы, повысить качество обслуживания, оптимизировать клиентопоток.

«Ежедневно Нижегородская канатная дорога перевозит порядка 5 тысяч пассажиров. Это не только “транспортный коридор”, соединяющий Нижний Новгород и Бор, но и привлекательный для туристов объект. Уверен, что преимущества новой системы оплаты проезда оценят по достоинству как местные жители, так и гости нашего города», — считает директор «Нижегородских канатных дорог» Алексей Валетов.

«Функционал банковской карты становится все шире, теперь ей можно расплачиваться не только в торгово-сервисных точках, но и в транспорте. Это просто, удобно и безопасно. Данная технология также уже реализована в Нижегородском метрополитене», — отметил Сергей Алимов, управляющий Нижегородским отделением Сбербанка.

«Mastercard отмечает в этом году 20 лет своей работы в России, и этот проект в Нижнем Новгороде продолжает наши последовательные шаги по внедрению инновационных платежных технологий для развития инфраструктуры городов, — прокомментировал проект Алексей Григорьев, менеджер транспортных проектов Mastercard в России. — Современная банковская карта — на пластике, в телефоне или другом носителе — может быть единым ключом к самым разным городским объектам, и транспорт — важнейших из них».