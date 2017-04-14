Москва претендует на звание самого умного города планеты 2017 года

8 июня в Нью-Йорке из числа семи претендентов, включающего Москву, на Форуме интеллектуального сообщества (ICF) будет выбран самый умный города планеты 2017 года. Об этом сообщил учредитель некоммерческой организации Роберт Белл, находясь с трехдневным визитом в российской столице.

Конкурс, проводимый ICF, был учрежден в 2002 году. Главная задача Форума интеллектуального сообщества – выявить города-лидеры, чьи технологии могут служить примером для массового внедрения на других территориях. Программа визита эксперта включала объекты как административной и экономической, так и социальной сферы столицы. Формально цель визита инспекционная. Эксперт должен убедиться, что информация, которую предоставлял претендент, соответствует действительности.

Процесс отбора участников занимает год. Все начинается с опросника, содержащего 23 вопроса 17 из них, так называемых, цифровых и 6 вопросов раскрывающих важные городские проекты. В состав жюри входит 125 экспертов из разных стран.

В 2017 году на звание самого умного города планеты претендовало 380 городов. Помимо Москвы, в списке финалистов канадские Эдмонтон и Грей Каунти, австралийские Мельбурн и Ипсвич, тайваньские Цзяи и Таоюань. Победителями прошлых лет признавались Торонто, Монреаль, Эйндховен, Стокгольм и Глазго. Объявление победителя состоится на саммите ICF, который пройдет в Нью-Йорке с 6 по 8 июня.

В прошедшие годы от постсоветского пространства в топ 21 пробивалась Астана и в топ 7 Таллин.

В рамках инспекционного визита Роберт Белл посетил Центр организации дорожного движения и Технополис Москвы, ознакомился с проектами «Моя улица» и «Единая медицинская информационно-аналитическая система (ЕМИАС)». В Высшей школе урбанистики НИУ ВШЭ эксперт принял участие в круглом столе с представителями бизнес-сообщества. Состоялась встреча с главой департамента информационных технологий Артемом Ермолаевым.

Особый интерес эксперта вызвала встреча с учениками московской школы № 627, которые продемонстрировали работу в инженерных и медицинских классах, оснащенных в рамках проекта «Московская электронная школа». Аналогичное оборудование и программное обеспечение в текущем году получит треть столичных школ. Оставшиеся присоединятся к системе в 2018 году.

«С точки зрения ценностей ICF информационные технологии важны не как движущая сила экономического развития, а как инструмент для повышения качества жизни людей. Успех кроется в совместной работе представителей власти, бизнеса, науки, социальной сферы», - считает Роберт Белл.

По итогам визита в Москву учредитель ICF сделает доклад, где даст свою оценку интеграции современных технологий в жизнь москвичей. После представления докладов по каждому из семи претендентов пройдет голосование жюри.