В четырех российских вузах прошла образовательная программа Tizen

Samsung Electronics объявила итоги проведения курса по разработке приложений для ОС Tizen в российских вузах. Как рассказали CNews в компании, состоялось торжественное награждение сертификатами компании Samsung студентов Высшей школы экономики (ВШЭ). Ранее 28 февраля и 20 марта прошли аналогичные мероприятия в национальном исследовательском университете «МЭИ», Казанском федеральном университете (КФУ) и Новосибирском государственном техническом университете (НГТУ).

В течение полугодового курса более 200 студентов перечисленных вузов под руководством преподавателей осваивали в своих университетах разработку приложений для открытой операционной системы Tizen. Компанией были предоставлены Tizen смартфоны и носимые устройства серии Gear S.

Студенты отметили, что использование стандартных для веб-программирования средств HTML5 и JavaScript обеспечивает низкий порог вхождения в разработку приложений под Tizen. Особенно понравилась возможность увидеть результат своего труда на реальном устройстве.

В завершение обучения студентами были созданы свои приложения. Их тематика варьируется от органайзеров и плееров до игр. Приложение студента ВШЭ Харламова Алексея (руководитель Сергей Папулин) информирует о достопримечательностях и культурных событиях, публикуемых сервисом KudaGo, поблизости от текущего местоположения пользователя. Новосибирские студенты Мытник Антон и Ермолаева Юлия (руководитель Томилов Иван) разработали игрукрестики - нолики размером 5 х 5 с применением эвристик из искусственного интеллекта. Запоминающиеся проекты реализовали студенты КФУ под руководством Алимовой Ильсеяр. Титов Владислав и Шалафаева Эльвира задумались о том, как помочь в организации такого сложного события, как свадьба. Их приложение Wedding Helper помогает отслеживать бюджет, план рассадки и список гостей, спланировать свадебный день и покупки, формировать список гостей.

Разработанные преподавателями учебные материалы будут размещены на сайте Tizen.org – общедоступном ресурсе, который поддерживается сообществом Technical Steering Group, Linux Foundation и Tizen Association. Впервые там появятся материалы на русском языке, что облегчит изучение Tizen для начинающих разработчиков.

Преподаватель курса в ВШЭ Сергей Папулин сказал: «Высокая скорость развития ИТ технологий часто приводит к ситуации стремительного устаревания знаний, полученных студентом за время обучения. Основным способом решения этой проблемы я считаю развитие взаимодействия между вузом и ведущими ИТ компаниями. На факультете компьютерных наук НИУ ВШЭ в результате сотрудничества с компанией Samsung был создан современный курс по разработке приложений на платформе Tizen. Надеюсь этот успешный опыт получит развитие и наше сотрудничество впредь будет только укрепляться.»

Начальник отдела развития бизнес решений Исследовательского Центра Samsung Electronics в России Роман Айнбунд отметил: «Образовательная программа Tizen – это различные образовательные форматы: курсы в вузах, студенческие практики, учебные материалы на открытых ресурсах. Все это позволяет развить экосистему платформы Tizen в России. В последней версии 3.0 взят курс на решение задач в области интернета вещей, что делает Tizen особенно перспективной и интересной платформой для разработчиков».

Помимо тесного сотрудничества с ВУЗами в рамках образовательной программы Tizen, направленной на студенческую аудиторию, компания Samsung активно развивает образовательные программы для школьников. Так, проект «IT ШКОЛА SAMSUNG» направлен на дополнительное образование старшеклассников в области программирования в более чем в 20 регионах России от Калининграда до Владивостока. Разработчиками учебной программы курса «IT ШКОЛА SAMSUNG» является Исследовательский центр Samsung и Московский физико – технический институт (МФТИ). Другие российские проекты Samsung: «УчимЗнаем» и «Живые станицы» также направлены на образование школьников и удостоены наград и премий.

Tizen – это операционная система с открытым исходным кодом, работающая на базе ядра Linux. Она предъявляет низкие требования к техническим характеристикам оборудования и работает с самым широким спектром устройств: от ПК, ноутбуков и смартфонов до телевизоров, носимых устройств, мультимедиа систем, видеокамер и бытовой техники. Это делает Tizen универсальной операционной системой для интернета вещей.

Мобильная версия Tizen имеет сертификат безопасности ФСТЭК, который гарантирует конфиденциальность данных на устройстве, что дает операционной системе Tizen несомненные преимущества при использовании на российском корпоративном рынке.