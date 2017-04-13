«Техносила» в 2 раза ускорила формирование контента на сайте с SAP Hybris

«Техносила» завершила первый этап перехода на промышленную омниканальную платформу SAP Hybris Commerce. Как рассказали CNews в компании, внедрение решения для управления продуктовым каталогом SAP Hybris Product Content Management вдвое увеличило скорость формирования и размещения контента на сайте компании. Реализацию проекта обеспечили интегратор TeamIdea совместно с внутренней ИТ-командой ритейлера.

В новую систему было перенесено 3354 брендов, 166545 товаров, 1725199 значений для их характеристик и т.д. без потери данных. Сейчас в каталоге уже более 250 тысяч позиций. SAP Hybris PCM расширил продуктовый каталог «Техносилы», обеспечил «чистоту» данных и гибкую архитектуру каталогов, которая при необходимости позволяет расширять их количество, и предоставил новые инструменты для увеличения эффективности работы контент-менеджеров. Кроме того, система позволяет рассчитывать заработную плату сотрудникам на аутсорсинге с учетом количества описанных товарных позиций. А за счет автоматизации проверки заполнения карточки товара с точностью до знака, ее стоимость снизилась на 38%. На данный момент на SAP Hybris работают листинг, поиск, карточка товара, управление аксессуарами и услугами интернет-магазина компании.

«Сегодня онлайн-торговля во всем мире набирает обороты и является одним из самых перспективных форматов взаимодействия клиентов и потребителей, и Россия не является исключением, – отметил Дмитрий Красюков, заместитель генерального директора SAP СНГ. – Важно, что «Техносила» активно развивается в этом направлении: интернет-магазин компании стал мультикатегорийным и мультивитринным».

«Проделана серьезная работа: завершен самый трудоемкий процесс – миграция огромного объема информации, правильно организована структура каталога и обеспечена трансляция данных на работающий веб-сайт и в систему управления заказами, – отметил директор по электронной коммерции «Техносилы» Максим Шелуханов. – Внедрение SAP Hybris PCM – один из самых значимых этапов в рамках проекта развития омниканальной стратегии нашей компании. Он внес существенный вклад в оптимизацию бизнес-процессов, сделав их более управляемыми, прозрачными и эффективными, как с точки зрения бизнеса, так и со стороны исполнителей, которые стали более мотивированы на качественное исполнение своих задач. Это привело к снижению затрат, и помогло увеличить скорость формирования описаний товаров и выведения контента на сайт в 2 раза. И самое главное преимущество – это масштабируемость платформы, использование единой инфраструктуры, которая позволяет обслуживать любое количество категорий товаров и сайтов».

Всего переход на SAP Hybris Commerce включает в себя четыре этапа: запуск продуктового каталога; API для карточки товара, листинга и поиска; корзины и промо акций; оформления заказа. Результат каждого из них представляет собой законченный работающий функционал и дает ощутимую выгоду для бизнеса.