«Стэп Лоджик» представила новейшие разработки на конференции Cisco Connect — 2017

Компания «Стэп Лоджик» представила новые решения на конференции Cisco Connect, проходившей в московском Центре международной торговли 4-5 апреля 2017 г. За свою многолетнюю историю этот форум стал крупнейшим ИТ-мероприятием в России и других странах СНГ, ежегодно собирая сотни лидеров из различных отраслей для обсуждения мировых тенденций ИТ-индустрии. Главная тема конференции этого года — «Цифровизация: здесь и сейчас». В рамках конференции прошла крупнейшая выставка решений Cisco и ее партнеров, представленная лидирующими компаниями в сфере ИТ и телеком.

«Стэп Лоджик», золотой партнер Cisco Systems с 2004 г., представил ряд уникальных решений, в числе которых:

Интеллектуальное решение Head Point

На базе интеллектуальной платформы Head Point была произведена интеграция промышленного агрегата с охранно-пожарной системой и системой голосового оповещения через Cisco IP-телефонию. На выставке продемонстрированы два сценария реагирования, которые были интерактивно воплощены в интуитивно понятном интерфейсе системы и выведены на видеостену. Представленное интеграционное решение отражает возможность платформы объединить и отобразить ключевую информацию в едином окне, поступающую от систем безопасности, инженерных систем, технологического оборудования, а также любых датчиков, независимо от производителя. Интеллектуальная платформа позволяет проанализировать полученные данные, выявить внештатные ситуации и отреагировать по заданному сценарию.

Интеграция платформы Head Point с устройствами на базе iOS

Представленное решение позволяет при помощи специально разработанного приложения осуществлять прямую трансляцию и онлайн-анализ потокового видео и данных со всех датчиков устройств Apple, в том числе GPS, акселерометра и т.д. Интеграционное решение демонстрирует возможность применения устройств Apple для решения сложных операционных задач в таких отраслях, как агропромышленность, производство и ритейл.

Совместные разработки Cisco и Apple

Cisco Spark — облачный сервис нового поколения, призванный заменить множество инструментов ведения бизнеса одним максимально эффективным инструментом. Эта цель достигается путем интеграции различных коммуникационных каналов: телефонии, видео- и чат-технологий, а также средств совместного использования контента в одном приложении, доступном на любом устройстве и в любом браузере в качестве веб-клиента. Ключевым преимуществом данного решения является оптимизация затрат: пользователю не приходится нести капитальные затраты на инфраструктуру для использования сервиса.

За два дня выставки посетителями стенда компании «Стэп Лоджик» стали более тысячи человек. Решения, представленные на стенде, вызвали огромный интерес участников.

Кроме этого, на стенде «Стэп Лоджик» состоялось торжественное награждение победителей конкурса, проведенного компанией «Стэп Лоджик» совместно с Cisco и Apple, главным призом которого стал iPad mini. Это событие было приурочено к запуску на территории России нового сервиса от двух гигантов ИТ-индустрии — Cisco и Apple. Их совместное решение — «Мобильное предприятие» — позволяет интегрировать мобильные устройства, работающие на iOS 10 (iPhone и iPad), в информационную инфраструктуру предприятия. С помощью этого решения можно оптимизировать подключение устройств к беспроводным сетям предприятия, синхронизировать работу устройств со стационарными телефонами, а также выбрать приоритет для работы определенных бизнес-приложений, которые наиболее актуальны для сотрудников предприятия. «Стэп Лоджик» — одна из первых компаний на территории России, которая предлагает услуги по интеграции Cisco Apple.