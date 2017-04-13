«Сладомир» автоматизировал кондитерский склад и процесс доставки в Южно-Сахалинске с помощью Axelot

Компания Axelot выполнила проект по автоматизации кондитерского склада и процесса доставки для торговой компании «Сладомир» в Южно-Сахалинске. Благодаря внедрению «1С:WMS» на складе был обеспечен контроль сроков годности при отгрузке товаров по различным направлениям сбыта, а с помощью «Axelot: TMS» налажена бесперебойная доставка продукции в магазины компании, сообщили CNews в Axelot.

Торговая компания «Сладомир» за практически 20 лет существования прошла путь от оптового оператора до крупного дистрибьютора с полным спектром услуг. Ассортимент компании насчитывает более 3 тыс. наименований от российских фабрик. Из-за отсутствия на складе в Южно-Сахалинске системы автоматизации руководством компании было принято решение о внедрении «1С:WMS Логистика. Управление складом».

Ключевыми целями руководства «Сладомира» были уход от ручного управления и автоматизация основных складских операций, которая позволила бы снизить влияние человеческого фактора. Также, так как компания занимается торговлей пищевой продукцией, важно было обеспечить контроль сроков годности товаров. Для реализации проекта были приглашены специалисты компании Axelot.

Кроме того, в рамках проекта было запланировано внедрение «Axelot: TMS Управление транспортом и перевозками», еще одного программного решения, разработанного Axelot. «1С:WMS» была интегрирована с «Axelot: TMS», а также корпоративной информационной системой клиента — «1С:Управление торговлей».

Автоматизация склада позволила обеспечить контроль сроков годности отгружаемой продукции, получать актуальную информацию о товарах в разрезе мест их хранения и сроков годности. Все ключевые складские операции были автоматизированы, что позволило снизить зависимость от рабочего персонала на складе, рассказали в Axelot.

С помощью «Axelot: TMS» был автоматизирован процесс доставки товаров собственным транспортом компании в многочисленные точки розничной торговли, расположенные в разных местах Сахалинской области. Планирование маршрутов доставки осуществляется на картах OpenStreetMap. Ежедневно обрабатывается до 400 заявок на перевозку. По отзыву заказчика, внедрение «Axelot: TMS» помогло сократить время планирования маршрутов и оптимизировать контроль работы водителей.