SAP присоединилась к российской Ассоциации интернета вещей

SAP объявила о вступлении в российскую Ассоциацию интернета вещей, учрежденную Фондом развития интернет инициатив (ФРИИ) и МГТУ им.Баумана. Как рассказали CNews в компании, SAP будет принимать участие в проектах Ассоциации, от образовательных программ до поддержки и создания совместных решений с российскими командами.

«В прошлом году SAP глобально представил новую линейку решений интернета вещей Leonardo, а также открыл Центр интернета вещей в московском офисе SAP Labs для разработки сценариев использования IoT в России. Это одно из важнейших направлений нашего развития в ближайшие годы. Мы уже являемся участником нескольких глобальных ассоциаций по развитию этих технологий, поэтому вступление в российскую Ассоциацию интернета вещей – логичный шаг для развития российской экосистемы, – отметил Павел Гонтарев, генеральный директор SAP СНГ. – Мы готовы активно участвовать в совместных проектах, образовании и делиться своим опытом».

Ранее SAP SE вступила в две международные организации по развитию интернета вещей: Платформа «Индустрия 4.0» (Platform Industrie 4.0) и Консорциум Индустриального Интернета (Industrial Internet Consortium), где вместе c другими компаниями и правительственными организациями работает над стандартами для сферы интернета вещей, моделью развития IoT и т.д. Также SAP участвует в проектах по стандартизации и разработке протоколов для Интернета вещей в рамках Консорциума Всемирной паутины (World Wide Web Consortium), 3GPP и в других организациях.

Компания SAP участвует в развитии российской индустрии вещей по нескольким направлениям. В 2016 году в Москве на базе SAP Labs был открыт четвертый в мире Центр интернета вещей SAP, для предоставления партнёрам и разработчикам экспертной, технологической и юридической поддержки специалистами SAP. В начале 2017 года в Университете ИТМО в Санкт-Петербурге открылся учебный центр SAP Next Gen Lab, где студенты могут получить доступ к обучающим материалам по интернету вещей и другим передовым технологиям, заниматься разработкой собственных проектов или решений для заказчиков – партнёров и клиентов SAP.

Ассоциация интернета вещей была создана в ноябре 2016 года. Ее учредителями стали Фонд развития интернет-инициатив (ФРИИ) и Московский государственный технический университет (МГТУ) им. Н. Э. Баумана. Ассоциация объединяет заинтересованные в продвижении интернета вещей организации с целями обмена опытом, выработки рекомендаций по технологиям, стандартам и протоколам, внедрения новых бизнес моделей и услуг, а также разработки оптимальных сценариев развития индустрии в форме дорожных карт.