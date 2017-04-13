«Росэлектроника» получила патент на материалы для волноводных систем

Объединенный холдинг «Росэлектроника» (госкорпорация «Ростех») запатентовал метод получения материалов для организации межкомпонентной оптической связи. Как рассказали CNews в компании, сотрудниками ЦНИТИ «Техномаш» была разработана технология оптической связи на основе многослойных полимерных волноводных систем (МПВС), обладающих значительными преимуществами по сравнению с металлическими проводниками, как по скорости передачи данных (более 5 Гбит/с), так и по помехоустойчивости. При этом МПВС допускают применение, как в высокоплотных радиоэлектронных модулях монолитного исполнения, так и в печатных платах на основе современных материалов.

Волноводные системы обладают широкими возможностями использования – в частности, в радиолокационных комплексах, приборах авионики, системах наведения высокоточного оружия, высокопроизводительных компьютерах, а также, например, в автомобилях для обеспечения бесперебойной работы бортовой управляющей и контролирующей электроники.

Патент на изобретение «Способ получения бензоциклобутена методом пиролитического расщепления четвертичных аммониевых солей 2-метилбензил-(триалкил) аммоний хлоридов» оформлен на Центральный научно-исследовательский технологический институт «Техномаш», выполнивший разработку. Полученный патент защищает метод получения новых фото- и термоотверждаемых материалов на основе производных бензоциклобутена, которые используются для создания МПВС.

Запатентованные материалы в перспективе могут получить широкое применение в электронике и микроэлектронике, как для организации межкомпонентной оптической связи, так и для создания различных изоляционных структур, в частности, в кремниевых, арсенид-галлиевых и керамических устройствах, в том числе СВЧ-диапазона, в квантовых каскадных лазерах, в оптронах, в устройствах микромоторов и микрогенераторов.

Высокий интерес к материалам на основе бензоциклобутена обусловлен уникальными физико-химическими свойствами: низкой диэлектрической постоянной, высоким напряжением пробоя, высокой термической стабильностью, низким поглощением влаги, в сочетании с высокими механическими свойствами.