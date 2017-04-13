Faberlic выбрала Oracle Cloud для тестирования и разработки основной учетной системы

Faberlic объявила о выборе облачных сервисов Oracle Cloud для тестирования и разработки основной информационной учетной системы ИС «Партнер». Как рассказали CNews в компании, проект включает PaaS-сервисы Oracle Database Cloud Service и Oracle Java Cloud Service для автоматизации процесса развертывания сред для тестирования и разработки из облака Oracle Cloud, а также сервисы Oracle Storage Cloud Service и Oracle Backup Cloud Service для создания резервной копии данных в облаке Oracle.

Компания Faberlic выпускает более 1 тыс. наименований продукции и входит в рейтинг «Топ-100 крупнейших косметических компаний мира». Она имеет собственное производство, основанное на европейских стандартах качества, оснащенное самым передовым и экологичным оборудованием, автоматическими линиями по производству, фасовке и упаковке косметической продукции. В 2003 г. компания вышла на международный рынок и теперь имеет представительства в 20 странах мира и осуществляет доставку в 40 стран. С компанией сотрудничают более 1 млн. консультантов, продуктами пользуются около 5 млн потребителей по всему миру.

Основная учетная система ИС «Партнер» изначально разработана на платформе Oracle Database. Обладая высоким уровнем доверия к технологиям Oracle, компания Faberlic приняла к рассмотрению возможность развертывания инновационных облачных сервисов Oracle. Такое решение позволит расширить использование СУБД Oracle и в периоды пиковых нагрузок перенести часть их них в облако. В будущем планируется создание катастрофоустойчивой облачной архитектуры промышленного уровня.

Главным результатом для компании станет существенное снижение затрат на обслуживание ИТ-систем за счет ускорения их развертывания и оптимизации управления средствами облачных сервисов Oracle. Существенным фактором экономии является переход на операционные затраты — все ресурсы, необходимые для сред тестирования и разработки, включая виртуальные серверные мощности, выделяются из облака. Затраты на лицензирование резервной базы данных также переходят в разряд операционных за счет использования облачных сервисов Oracle Database Cloud Service.

«Выбор облачной платформы Oracle для нас одновременно - вопрос доверия и инновационного развития. А это мы считаем очень важным в современной конкуретной среде, где нам важно быть первыми, — сказал Валерий Капленко, директор по информационным технологиям Faberlic. - Мы разработали на Oracle Database нашу основную учетную систему ИС «Партнер» и постоянно развиваем ее в соответствии с меняющимися требованиям нашего бизнеса. Компания растет очень быстро. Например, когда мы запустили первую коллекцию одежды, каждую секунду продавалось одно платье. А 80% коллекции школьной формы разошлось за первые 3 дня продаж. И перевод части нагрузок в облачную базу данных в Oracle Cloud станет, таким образом, естественным этапом жизненного цикла нашей информационной системы и исключительно важным стратегическим шагом вперед для нашего бизнеса».

«Мы приветствуем Faberlic в числе наиболее инновационных современных компаний, которые оценили достоинства облака. Приятно отметить, что все больше клиентов из разных отраслей как в мире, так и в России выбирают наши облачные PaaS-сервисы, которые используют ту же самую технологическую платформу, что и наши продукты, разворачиваемые локально. В этом большое преимущество для наших клиентов, создающих гибридные облака, — отметил Павел Захаров, вице-президент Oracle по технологическому консалтингу в России и СНГ. — Мы уверены, что перевод тестирования и разработки в облако Oracle позволит компании Faberlic оптимизировать ИТ, реализовать долгосрочные планы и укрепить лидирующие позиции в бизнесе».

Платформенные PaaS-сервисы входят в портфолио Oracle Cloud наряду с SaaS и IaaS-сервисами. Все сервисы предлагают пользователям широкие возможности выбора из комплекса сопутствующих сервисов, включая возможности администрирования, и предоставляются на условиях ежемесячной подписки.

Oracle Cloud – это самое обширное в отрасли и наиболее интегрированное публичное облако, которое предлагает полный спектр облачных сервисов, охватывающий решения SaaS («программное обеспечение как услуга»), PaaS («платформа как услуга») и IaaS («инфраструктура как услуга»). Oracle Cloud поддерживает новые среды облачных вычислений, существующие среды и гибридные среды, а также сообщества разработчиков, все виды рабочих нагрузок и данные. Oracle Cloud предоставляет около 1000 приложений SaaS и 50 корпоративных сервисов PaaS и IaaS заказчикам более, чем из 195 стран в мире, ежедневно поддерживая 55 млрд транзакций.