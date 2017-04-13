Continental разработала систему отслеживания дорожных условий для активной безопасности вождения
Continental представила систему Road Condition Observer, которая позволяет классифицировать дорожные условия для шин. Система использует датчики, установленные для стандартной процедуры классификации качества дорожного покрытия: сухость/ влага/ снег/ лед
Мокрая или обледеневшая дорога часто вызывает несчастные случаи, ведь даже опытные водители могут ошибаться в том, насколько хорошо шины сцепляются с дорогой. Международная технологическая компания Continental разрабатывает новое решение - Road Condition Observer, чтобы предотвратить такую опасность. В настоящее время система проходит испытания у автопроизводителей.
«Мы используем датчики для Road Condition Observer, чтобы получить информацию о сцеплении с дорожным покрытием, - сказал Бернд Хартманн (Bernd Hartmann), руководитель расширенной группы ADAS (Advanced Driver Assistance Systems) Continental. - Эти знания позволяют нам адаптировать функции современных систем помощи водителю к текущим дорожным условиям. Например, чтобы предотвратить надвигающееся столкновение, автоматическое аварийное торможение должно быть начато значительно раньше на мокрой дороге, чем на сухой».
В настоящее время водители самостоятельно оценивают погодные условия и окружение автомобиля, чтобы корректировать управление. В будущем Road Condition Observer поможет автоматически обнаруживать неблагоприятные условия и своевременно на них реагировать. Хартманн считает, что эта возможность скоро станет приоритетной: «Автоматизированное вождение потребует анализа состояния дороги. В частности, автопилот должен знать, обледеневшая поверхность или нет, чтобы безопасно повернуть».
В течение многих лет автомобильная промышленность изучает методы для эффективного определения коэффициента трения между шинами и дорожным покрытием и использует эту информацию для обеспечения безопасности. Эта переменная измеряет силу, которую шина может применить к дороге, она более нам известна как сцепление. Все предыдущие попытки в этой области потерпели неудачу из-за недостаточного количества датчиков или вычислительных мощностей, которые либо отсутствовали, либо были слишком дорогими. После интенсивных разработок Continental удалось разработать систему, которая учитывает состояние дороги и позволяет классифицировать дорожные условия. В дополнение к датчикам также используется монокамера. В этом состоит преимущество разработки, так как электронный контроль устойчивости (ESC) доступен практически в каждом автомобиле в качестве стандартного оборудования, а монокамеры доступны для все большего числа машин из-за растущего распространения систем помощи водителю.
Road Condition Observer классифицирует состояние дороги на основе оценки окружения, используя изображения с камеры впереди автомобиля, сравнение с данными динамики автомобиля от ESC, знание метеорологических данных (температура, активность стеклоочистителя и данные облаков), а также поведение шин. Результатом чего является вычисление коэффициента трения. Таким образом, Road Condition Observer способствует повышению активной безопасности движения.
По возможности такая система должна быть реализована с помощью существующих датчиков. В дополнение к обнаружению мокрых дорог, на следующем этапе будет интегрирована модель динамики транспортного средства в блок управления ESC, чтобы оптимизировать действия системы стабилизации». Более того, шина будущего станет умной, так как будет оснащена датчиками, которые обеспечат поступление прямой информации от контактной зоны между шиной и поверхностью дороги.
В ходе дальнейшего развития информация от Road Condition Observer будет поступать в модель окружения 360°, которая служит для всестороннего понимания общего сценария движения и создания модели среды. Важную роль играют интеграция геометрии дороги, локализация и распознавание регулирования движения, отслеживание движущихся объектов, а также идентификация свободного пространства.