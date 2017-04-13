«АйТи» автоматизировала для Faberlic распределительный центр «Столица»

Компания «АйТи» автоматизировала один из крупнейших объектов складской сети Faberlic. Как рассказали CNews в «АйТи», региональный распределительный центр «Столица» стал четвертым складским комплексом Faberlic, автоматизированным в партнерстве с ИТ-компанией.

Ранее система управления складом была внедрена на складе главного дистрибьюторского центра, на производственном складе компании, а также в распределительном центре Северо-Западного региона в Санкт-Петербурге.

Распределительный центр «Столица» обслуживает дистрибуторов, агентов и конечных клиентов с территории Москвы и всей Московской области. Это самый крупный и высокоинтенсивный из всех складских комплексов Faberlic, работающий круглосуточно 7 дней в неделю. В сутки система управления складом обрабатывает около 1,2 млн складских операций, рассказали в компании.

В качестве системы автоматизации Faberlic выбрала российскую разработку на базе конфигурации «1С:Предприятие» — TopLog WMS, которая заменила работавшее решение крупного зарубежного вендора. По отзыву заказчика, «новая система показала себя превосходно, выдерживая большую нагрузку и высокую интенсивность работы», что особенно важно для Faberlic.

«Мы продолжаем целенаправленно переводить управление складскими комплексами на российскую систему. Новая WMS показала себя намного стабильнее в условиях высокоинтенсивной работы: нет внезапных отказов, задержек при большом количестве операций и сбоев», — отметил Юрий Ефремов, руководитель службы автоматизации логистики Faberlic.

Одна из особенностей автоматизации складов распределительных центров — сборка заказа по принципу конвейера, позволяющая вести двойной контроль. В процессе движения по конвейеру заказ дополняется позициями из разных товарных групп, а в конце линии сборки происходит полная сверка позиций со строками заказа. Такая организация позволяет повысить скорость сборки заказов, обеспечивая высокий темп работы на складе, пояснили в «АйТи». Вместе с тем, автоматически формируются документы к заказу в зависимости от выбранного типа доставки, маршрута и выбранной логистической компании.

В своей работе сотрудники склада используют защищенные терминалы сбора данных (ТСД), что позволяет работать в условиях недостаточной зоны покрытия складской сети. В таком случае информация о совершенных ранее операциях передается в базу данных при первой же установке связи.

Развертывание и настройка системы с минимальными затратами времени и ресурсов обеспечивается за счет специально разработанной «АйТи» технологии тиражирования WMS-системы на объектах. Достичь этого удалось с помощью разработки типовых шаблонов для региональных распределительных центров Faberlic с учетом особенностей работы их складов. Впервые технология тиражного внедрения была опробована весной 2016 г. на распределительном центре в Санкт-Петербурге, после чего был автоматизирован РРЦ «Столица».

«Технология тиражирования, разработанная компанией “АйТи”, позволит нам в будущем автоматизировать новые складские комплексы в минимально возможные сроки. Масштабирование системы оптимизирует работу складов. Постепенное объединение распределенных региональных центров в общую систему позволит автоматизировать и оптимизировать целый ряд типовых процессов. В наших совместных с компанией “АйТи” планах — перевести на новую WMS-систему еще восемь РРЦ в 2017 году», — сообщил Юрий Ефремов.