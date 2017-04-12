Xerox представила три новые полноцветные ЦПМ линейки Xerox Versant

Xerox объявила о выпуске полноцветных печатных машин Xerox Versant 180, Xerox Versant 180 с опцией Performance Package и Xerox Versant 3100, которые помогут типографиям повысить уровень автоматизации производства и создать надёжную основу для развития бизнеса. Новые ЦПМ поддерживают широкий диапазон материалов, обеспечивают превосходное качество отпечатков и обладают расширенными возможностями финишной обработки в линию.

Новые ЦПМ Xerox Versant отличаются увеличенной мощностью и производительностью. Машины оснащены встроенными инструментами автоматизации, такими как спектрофотометр, брошюровщик, перфоратор, устройства трёхсторонней обрезки брошюр и другие высокотехнологичные средства финишной обработки. ЦПМ Xerox Versant могут использоваться для изготовления всех видов печатной продукции, включая брошюры с трёхсторонней обрезкой, журналы, отчёты, справочники и представительскую продукцию. При этом машины поддерживают широкий диапазон материалов и форматов: от конвертов до 660-миллиметровых постеров.

«Благодаря производительности, средствам автоматизации и модулям финишной обработки в линию ЦПМ Xerox Versant успешно используются в тысячах коммерческих и ведомственных типографий по всему миру, — сказал Рагни Мехта, вице-президент и генеральный директор подразделения листовых ЦПМ компании Xerox. — Функции автоматизации, реализованные в обновлённой линейке Versant, максимально увеличивают время полезной работы, сокращают простои, ускоряют выполнение заказов и расширяют возможности применения машин».

Типография Printegra работает в Фэрпорте (США, штат Нью-Йорк) и производит широкий ассортимент высококачественной продукции для бизнеса, а также печатные материалы по заказам рекламных агентств. Последние несколько месяцев типография тестирует ЦПМ Xerox Versant 180 с промышленными финишными опциями.

«Это швейцарский нож среди листовых печатных машин, — отметил Тим Селлерс, генеральный директор компании Printegra. — Для нас очень важны такие преимущества, как печать на вылет и перпендикулярная фальцовка в линию. Теперь мы можем выполнять за один проход такие заказы, над которыми раньше работало бы несколько отделов».

Благодаря ЦПМ Xerox Versant 180 типография Printegra расширила ассортимент и в результате стала получать больше прибыли. Технология Ultra HD, которая также стала ключевым преимуществом для Printegra, помогает типографии сохранять стабильную цветопередачу от первого до последнего отпечатка.

По данным InfoTrends, сокращение производственных издержек и повышение эффективности — главные приоритеты для 84% ведомственных типографий. За этими задачами с небольшим отставанием следуют внедрение новых печатных услуг и развитие существующего предложения.

«Ведомственные типографии нуждаются в скорости и возможности работы с высокой загрузкой, а также в простых технологиях настройки и калибровки. Новые ЦПМ линейки Xerox Versant удовлетворяют эти потребности, обладая улучшенными возможностями автоматизации и повышенной производительностью, — сказал Пэт МакГрю, директор компании Keypoint Intelligence. — Система Simple Image Quality Adjustment быстро и точно настраивает эти машины после распечатывания и сканирования тестового изображения. Мы рекомендуем использовать эту передовую технологию: она обеспечивает исключительно точную приводку, которую типографии оценят по достоинству».

Новые машины могут использоваться в условиях увеличенной нагрузки и способны печатать со скоростью от 80 до 100 страниц в минуту на материалах плотностью до 350 г/м2. При этом такие технологии, как Registration Alignment и Production Accurate Registration, обеспечивают точную приводку и равномерное нанесение тонера.

Новые ЦПМ Xerox Versant позволяют дольше печатать без перерывов благодаря улучшенным возможностям подачи и опциям финишной обработки в линию. В частности, машины поддерживают интерпозер, различные перфораторы, а также модули для обрезки передней и боковых кромок брошюр.

Реализованная в Xerox Versant технология Ultra HD и глубина цвета 10 бит позволяют использовать при формировании изображения уместить на странице в четыре раза больше информации, чем при печати на других машинах. Также качество изображения повышает встроенная технология Xerox Confident Color, работающая в комплексе с функцией Full Width Array. ЦПМ Xerox Versant 180 с опцией Performance Package оснащена системой Automated Color Quality Suite со встроенным спектрофотометром, что обеспечивает полную автоматизацию управления цветом.

ЦПМ Xerox Versant 180, Xerox Versant 180 с опцией Performance Package и Xerox Versant 3100 уже доступны для заказа в России.