Toshiba представила LDO-регулятор с выходным током 1,3 А в миниатюрном корпусе

Компания Toshiba Electronics Europe представила свой самый миниатюрный КМОП LDO-регулятор с выходным током 1,3 А для схем электропитания мобильных устройств. TCR13AGADJ выпускается в корпусе WCSP6F размерами всего 0,8 мм x 1,2 мм x 0,33 мм, сообщили CNews в Toshiba.

Новый регулятор Toshiba может применяться в различных устройствах, включая наборы микросхем Wi-Fi для смартфонов и планшетов, а также источники питания для камер и радиочастотных модулей. Он также подходит для схем управления электропитанием носимых устройств, ноутбуков, цифровых видеокамер, устройств хранения данных и телевизионных приставок. За счет использования вывода внешнего напряжения смещения (VBAT) новое устройство достигает низкого падения напряжения, составляющего 92 мВ (при 0,9 В и 1,0 А).

Миниатюрный корпус WCSP6F для LDO-регуляторов с током 1,3 А позволяет использовать их в мобильных и модульных устройствах с ограниченной площадью и высотой размещения элементов. В свою очередь, высокий типовой коэффициент подавления пульсаций (90 дБ при 0,9 В и 1 кГц) помогает снижать шум пульсаций от преобразователей постоянного тока и ИС управления электропитанием. Этот шум представляет собой типичную проблему, с которой сталкиваются разработчики схем электропитания камер и радиочастотных модулей.



Миниатюрный КМОП LDO-регулятор TCR13AGADJ

С помощью внешнего резистора выходное напряжение нового устройства можно регулировать в широком диапазоне от 0,55 до 3,6 В. Встроенные функции защиты включают защиту от перегрузки по току, перегрева, встроенный контроль пускового тока и функцию автоматического разряда. Эти функции позволяют создавать высокоэффективные решения для электропитания систем, требующих сочетания стабильного выходного напряжения, высокого выходного тока и низкого энергопотребления, отметили в Toshiba.