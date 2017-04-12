Станки Danobatgroup будут оснащать российскими системами ЧПУ от «Числовой механики»

Компания «Числовая механика» подписала соглашение о стратегическом партнерстве на российском рынке с группой компаний Danobatgroup (Испания). Российская и испанская компании намерены осуществлять совместную деятельность по оснащению российскими системами ЧПУ оборудования производства Danobatgroup, сообщили CNews в «Числовой механике».

Группа компаний Danobatgroup — мировой производитель высокоточного обрабатывающего оборудования различных технологических групп «под заказ». Научно-исследовательский центр Ideko занимается адаптацией и доработкой общераспространённых систем ЧПУ, что представляет собой заметный пласт работ. В свою очередь, «Числовая механика» является разработчиком и производителем российских ЧПУ на базе отечественных процессоров «Байкал» и нацелена на полную интеграцию и доработку программного обеспечения под требования локальных проектов.

Ожидается, что сотрудничество в рамках двустороннего соглашения позволит оснащать станки производства Danobatgroup российскими адаптированными системами ЧПУ для расширения присутствия на рынке России и ведения в перспективе совместных проектов в области машиностроения по всему миру. В конце 2017 г. на базе предприятий Danobatgroup планируется проведение первой опытной эксплуатации ЧПУ производства «Числовой механики».

Таким образом, в России будут доступны не просто передовые технологии мирового рынка станкостроения, а производственные линии на базе опережающих технологий, адаптированные под специфические требования локального рынка — построенные на отечественном ЧПУ и не затрагивающие вопросы стагнации станкостроения, подчеркнули в компании. Для достижения данной цели стороны намерены оказывать взаимные консультации по вопросам применения продукции, ее компонентов и осуществлять обмен данными и оборудованием для проведения совместных работ, продаж и эксплуатации.

«Российская промышленность нуждается в активном техническом переоснащении производств для повышения доли отечественной продукции на мировом рынке. Сотрудничая с Danobatgroup и другими лидерами мирового станкостроения, мы стремимся, с одной стороны, обеспечить потребности российских предприятий в высококлассном оборудовании, а с другой — повысить экспортный потенциал высокотехнологичной продукции РФ. В обязательном порядке, по результатам первых совместных проектов, мы планируем в обозримом будущем расширить предмет сотрудничества с Danobatgroup», — заявил генеральный директор компании «Числовая механика» Андрей Шелковский.

«Предприятия Danobatgroup с большим интересом и воодушевлением рассчитывают на совместную интеграцию опыта, знание рынков и взаимное продвижение продукции на российском рынке в ближайшей перспективе и расширение географии продаж в перспективе. Мы надеемся, что российские потенциальные заказчики по достоинству оценят новые возможности, которые открываются в результате нашего сотрудничества», — отметили в Danobatgroup.