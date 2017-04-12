Система «Инталев: Корпоративный менеджмент» обновлена до версии 7.2.4

«Инталев» объявила о выпуске нового релиза «Инталев: Корпоративный менеджмент» 7.2.4, который привнес новшества в программный продукт сразу по нескольким направлениям. Модуль «Управление проектами» пополнился гибкими возможностями планирования и визуализации данных. Появились новые каналы обмена данными, оптимизирован процесс импорта данных. Расширился функционал конструктора управленческой отчетности, трансляций. Всего в систему добавлено более 100 новых возможностей и изменений.

Программно-методический комплекс «Инталев: Корпоративный менеджмент» – современная система управления предприятием с обширным функционалом и глубокой адаптацией к потребностям бизнеса клиента. Методология управления и мощные механизмы моделирования бизнес-процессов позволяют интегрировать в единую систему ключевые области управления предприятием (стратегическое планирование и KPI, финансы, работу с персоналом) и создать наглядный, эффективный инструмент для достижения микро и макроцелей компании.

В релизе 7.2.4 появилось более 100 новшеств и изменений по 9 направлениям. Расширились возможности импорта и обмена данными, стало удобнее настраивать механизмы системы, возросла функциональность конструктора управленческой отчетности, модуль системы «Управление проектами» выходит на новый профессиональный уровень.

«Мы нацелены на создание лучших управленческих технологий для бизнеса. Подход к выпуску каждого релиза системы «Инталев: Корпоративный менеджмент» базируется на следующих аспектах: развитие гибких технологий BPM и умных механизмов управления, расширение аналитических способностей системы, простота и удобство работы пользователя, быстродействие и рост производительности», – сказала Елена Полякова, генеральный директор группы компаний «Инталев».

Новая функциональность обеспечивает возможность управления и анализа как в целом по портфелю проектов, так и отдельными проектами в разрезе видов работ и сценариев: по срокам, стоимостям, ресурсам. Пользователь может легко и эффективно систематизировать и отслеживать проекты и ресурсы. Отчеты по проектам теперь можно получать к определенной дате с высоким уровнем визуализации, что помогает принимать правильные решения оперативно. Оптимизированы средства управления работами. Диаграмма Ганта стала информативнее, появились интерактивные формы представления данных по работам.

Возросло удобство взаимодействия пользователя с системой и быстродействие обработки данных. В конструкторе управленческой отчетности и стандартной бухгалтерской отчетности системы добавлена новая функция суммирования выделенных в отчете ячеек, что позволяет получать необходимые показатели сразу в отчете. Кроме того, оптимизировано время выполнения отчетов оборотно-сальдовой ведомости.

Новшества механизмов системы «Инталев: Корпоративный менеджмент»: расширен импорт MS Project и внешних баз данных. Почтовые профили теперь можно настраивать на отправку и получение в едином справочнике. Добавлены возможности работы с распределенными БД, стал возможен обмен через ftp-ресурс и почтовые сообщения. Теперь механизм классификаторов, с помощью которого пользователь самостоятельно создает необходимые справочники для описания специфики деятельности, пополнился гибкими возможностями настройки. В редактор формул добавлены новые операции.

Релиз 7.2.4 работает на платформе «1С: Предприятие» 8.3.8 без режима совместимости с 8.3.7, а также на платформе «1С: Предприятие» 8.3.9 в режиме совместимости с 8.3.8.

«Инталев» ставит перед собой достаточно высокую планку по развитию «Инталев: Корпоративный менеджмент» на ближайшие 5 лет. Во втором полугодии компания планирует представить новый уровень возможностей модуля «Управление проектами», особенно важного для тех компаний, которые ведут проектный вид бизнеса и имеют проектные офисы. Клиенты в единой информационной среде смогут автоматизировать все области управления и профессионально управлять проектами без использования дополнительных программных средств.

В ближайшие 2-3 года выйдет новая версия системы с расширенным функционалом и новыми сервисами, значительно возрастут аналитические возможности системы. Изменится технический функционал, скорость, производительность.

Дальнейшие планы ориентированы на создание следующего поколения бизнес-решений «Инталев», которое будет помогать компаниям быть эффективными в цифровом мире», – отметила Елена Полякова.